Las figuras de Brasil que podrían perderse el Mundial

Daniel Alves: El histórico lateral de 39 años, que juega en el Pumas de México, está por detrás de Danilo (Juventus) y Alex Telles (Sevilla). Por ende, está quedando afuera. Aunque él no se da por vencido. En vacaciones, se está entrenando en Barcelona con el objetivo de seguir en vigencia. Y el entrenador aún no lo descarta: si bien no está jugando en ninguna liga top y está en el tramo final de su carrera, es el futbolista más ganador de la historia y puede aportar mucha experiencia.

Gleison Bremer: Este defensor central de 25 años que es titular de la Juventus está prácticamente sin chances. Ya que Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) y Alex Sandro (Juventus) son indiscutidos y Eder Militao (Real Madrid) le habría ganado la pulseada por el cuarto lugar de esa posición.

Felipe: Otro gran zaguero que no podrá cumplir en 2022 su sueño de jugar un Mundial con Brasil. Y, por su edad (33), puede que no lo haga nunca. Pese a ser defensor del Atlético Madrid de Diego Simeone desde el 2019 es opacado por las figuras antes mencionadas.

Philippe Coutinho: Es uno de los máximos goleadores de la era Tite en Brasil, pero su bajo nivel en el Aston Villaha hecho que el entrenador no esté seguro de convocarlo para el Mundial. Muy lejos está de su versión de hace unos años en Liverpool cuando brillaba.

Éverton Ribeiro: Figura actual y en los últimos años de Flamengo, un equipo que se consolidó como uno de los mejores equipos de América. El volante fue parte de la Selección de Brasil en el subcampeonato en la Copa América 2021, cuando Argentina les ganó en el Maracaná.

Rodrygo: El joven de 21 años que la rompe en el Real Madrid aún no está confirmado por Tite. Aunque se cree que será uno de los delanteros de Brasil junto a Neymar (PSG), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Gabriel Jesús (Arsenal).

Roberto Firmino: Campeón (en 2019) y subcampeón (en 2022) de la Copa América, además de figura del Liverpool, uno de los mejores clubes del mundo.

Gabigol: Ídolo del Flamengo, tras sus dos goles ante River en la final de la Copa Libertadores 2019 para dar vuelta y gran presente en el Mengao. Sin embargo, seguramente no dirá presente en Qatar.

Pedro: Actual máximo goleador de la Copa Libertadores con Flamengo, que buscará el 29 de octubre en la final ante Atlético Paranaense volver a ser campeón de América.

Nueve futbolistas que serían indiscutidos en la lista para el Mundial de la mayoría de los países, pero con el altísimo nivel de Brasil podrían mirar la cita en Qatar por la televisión.