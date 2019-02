Las lesiones persiguen a River: se sumaron Casco y Nacho Fernández

A los 40 segundos Casco quedó tirado en el piso con el hombro inmóvil y retorcido de dolor. Se veía venir lo peor y eso sucedió: clavícula fracturada y largo reposo para el jugador que estaba siendo revelación desde el semestre pasado. Un rato después siguió en la misma mala fortuna de lesiones -esta vez menos grave- Fernández que levantó la mano se agarró el posterior derecho y pidió cambio.

No había pasado ni medio tiempo y el banco de Marcelo Gallardo ya se había movido dos veces de manera obligada y por cuestiones inesperadas. Lo mismo le había pasado contra Racing, aquella vez fueron tres cambios, todos en el segundo tiempo y no hubo un cuarto porque cuando se lastimó Palacios ya no había modificaciones. En ese momento primero fue Enzo Pérez que aún sigue afuera y luego sufrió con Javier Pinola y con Quintero. Se ve que la mala de las lesiones persiguen al Millo.

Ya en la pretemporada le paso con Ignacio Scocco que lo padecía desde el 2018 y lo volvió a sufrir en enero. El goleador por esa lesión muscular aún no pudo jugar y entre su recuperación y la falta de chances sigue sin sumar minutos.

En el segundo partido del año ante Unión el que se lesionó y no pudo jugar fue Lucas Martínez Quarta con una fatiga muscular, incluso al partido siguiente cuando puso suplentes, el Chino siguió afuera. En el tercero, ante el Tomba, el que acabó con “nanas” fue Enzo Pérez quien al cabo no fue de la partida ante Vélez unos días después. Ese domingo el que se lesionó fue Montiel con un esguince de tobillo que lo dejó sin entrenar toda la semana. Luego vino Racing y las lesiones mencionadas que aún el equipo padece y hace poco ante Banfield el castigo volvió a caer sobre Montiel con un esguince de rodilla. Esta tarde hasta Juanfer preocupó al salir del campo agotado, con hielo en el muslo derecho y con cara de no doy más.

Se viene un marzo duro con el arranque de la Copa y en la semana previa de trabajo las lesiones son el gesto de preocupación de todo el cuerpo técnico y médico. No se sabe cuando vuelven Exequiel Palacios y Enzo Pérez, tampoco el tiempo de espera por Nacho, lo de Montiel es para al menos una semana más y ahora esto de Casco que quizá obligue a alguna negociación por un refuerzo al menos para la Copa