"No hice el Mundial que quería. No llegué como esperaba, jugaba con el tobillo inyectado con analgésicos", reveló. Y agregó, sobre su salida del equipo: "Después entró un compañero (Julián Álvarez) que lo hizo mejor que yo y estoy muy contento. Lo di todo, incluso desde afuera. Es lindo cuando tenés un compañero en ataque que hace las cosas tan bien".

Además, detalló lo que sintió en el momento en que se concretó la consagración frente a Francia. “Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi entrar el penal de Montiel fue todo lo que hice de niño para llegar aquí. No pensé que un triunfo así pudiera ser tan bonito. Fue una emoción única. Ganar el Mundial es el sueño más grande e importante de mi carrera. No hay nada más grande que esto porque jugué para mi país y mi gente”, afirmó.

Por último, eligió sus tres momentos favoritos del Mundial: “El primero fue la derrota ante Arabia Saudita. No por el resultado, sino por cómo lo tratamos puertas adentro antes de volver a trabajar con Scaloni. El segundo fue el empate que sufrimos con Holanda después de 10 minutos de adición. En ese momento salió la fuerza del grupo y ganamos en los penales. El tercero es el penal de Montiel que nos dio la Copa”.

Y cerró asegurando que cumplirá su promesa: "Ahora me voy a tatuar la Copa". Inter, quinto en la Serie A italiana, volverá a la actividad el próximo miércoles frente al líder Nápoli, y Lautaro Martínez estará presente, aunque no se sabe si de arranque o en el banco de suplentes.