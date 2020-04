“Gracias el aceite de cannabis hoy en día no piso más el consultorio”. Leonardo Di Lorenzo no anda con vueltas para hablar de las bondades terapéuticas de la marihuana.

El actual volante de Temperley, equipo de la B Nacional, se convirtió en el primer jugador del fútbol argentino en reconocer que el uso del aceite de cannabis lo llevó a ganarle un partido recontra picante a los dolores crónicos e intensos que le generaron las dos tendinitis que tuvo en su pierna derecha.

Si bien él elige hablar del tema, ya el mundo del deporte empieza a reconocer que el cannabis es una verdadera alternativa para tratar lesiones. Tanto que, a comienzos de 2020, la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA) decidió aprobar el uso de cannabidiol (CBD) para todos los deportes profesionales. Es apenas un paso, pero fue el primero luego de décadas de prohibicionismo puro.

Y Tiki Tiki –el apodo que porta desde hace años- no solo la tiene atada en la cancha. Con el cannabis también. No es una temática que toca de oído. Se interesa, estudia sus propiedades y hasta presenta batalla contra el prohibicionismo reinante poniendo la cara y asumiendo el riesgo: “Si estuviese regulado y pudiésemos tratar cualquier lesión sería fabuloso, reemplazaríamos muchos antiinflamatorios que te rompen el estómago. Esto hay que visibilizarlo”, remarca minutos antes de arrancar el entrenamiento en el estadio de Temperley.

¿Y qué dicen en la institución?, se preguntarán ustedes. A esta altura ya lo bancan a pleno. Ojo, a penas planteó la idea usar aceite de cannabis no quisieron saber nada; pero tanto el médicos como los técnicos que tuvo en este año y pico que lleva de uso, vieron su evolución y lo terminaron apoyando.

Hoy Di Lorenzo se ha transformado en una fuente de consulta permanente de otros futbolistas, familiares, amigos o trabajadores del club. “Tuve que aclarar: muchachos yo no soy doctor, hay un montón de organizaciones que te pueden ayudar y asesorar». Di Lorenzo tiene data a rolete y la viraliza todo lo que puede.

"El aceite de cannabis me cambió la manera de tratarme los dolores", Di Lorenzo Foto Nadia Pizzulo - Gentileza Revista THC

¿Desde cuándo tomás aceite y cómo llegaste a probarlo?

Se dio todo por casualidad y por necesidad a finales de 2018. Vino por una lesión que tuve en la rodilla derecha, una tendinitis que ya no me dejaba entrenar con normalidad y terminaba los entrenamientos con muchísimo dolor. Al mismo tiempo, por correr mal debido al dolor que tenía en la rodilla, se me había formado otra tendinitis en el tendón de Aquiles en la misma pierna. En ese momento, le había conseguido a mi suegro aceite de cannabis por una enfermedad a través de un amigo y me dije a mi mismo, pruebo con esto, sabiendo que en la B Nacional son menos estrictos los controles. Le dije al doctor Marcelo Tirotta: “Mirá estoy tomando aceite de cannabis”. Y me dijo que era mi decisión.

¿Y desde ese momento no paraste de tomar aceite?

Cuando pasamos a semifinal de Copa Argentina con Rosario Central, ahí me avisaron que era probable que haya control antidoping y que parara de tomar el aceite. Por la fecha que venía, dejé de tomar durante 10 días y en el medio del partido me empezó a doler mucho. La cuestión es que en el segundo tiempo el técnico me sacó, empatamos, perdimos por penales y quedamos afuera de la copa. Ese mismo día (18 de noviembre de 2018), le dije al doctor: “No puedo más con esto, voy a volver con las gotas de aceite, asumo el riesgo. Si me da positivo me hago cargo de que vos me dijiste que no lo tome”. Entonces asumí el riesgo total. También hablé con el técnico y le expliqué todo. Me dijeron: “es tu decisión, es tu cuerpo, es tu riesgo”. Y así continué.

¿Probaste con otros métodos tradicionales antes del cannabis?

Sí, claro. En ese momento me trataba con kinesiología, fisioterapia, todo tipo de analgésicos, pero el dolor seguía y la verdad que no cesaba. El doctor hasta me llegó a infiltrar para poder entrenar y jugar. Con esto estuve trabajando sin dolor por dos semanas, pero mediando la tercera, volvió el síntoma y más intenso que antes.

¿Qué dosis de aceite que utilizaste y utilizás?

Tres gotas por día, de noche. Cuando hago doble turno y termino muy cansado, tomo de mañana y noche.

¿Y en cuánto tiempo notaste el cambio?

A la semana ya me empecé a notar que el dolor bajaba. En el de la rodilla en dos semanas casi que se fue por completo el dolor. Mientras que en el tendón de Aquiles me duró bastante más. Sí me dejaba entrenar, pero seguía la lesión. Cuando terminó el torneo al par de meses, ahí se me terminó yendo y ya no me volvió nunca más. Se me fueron las lesiones, me desaparecieron con el aceite. Las tendinitis no me la curaba nada y el aceite de cannabis lo hizo.

"Si el cannabis estuviese regulado reemplazaríamos muchos antiinflamatorios", Di Lorenzo Foto Nadia Pizzulo - Gentileza Revista THC

¿Qué dijo el médico del club que se oponía?

"Y bueno, seguí. Si no te duele, seguí adelante”. Mucho no estaba de acuerdo por una cuestión legal porque ellos tienen su responsabilidad; pero era mi cuerpo y funcionó. Por la edad que tengo (38 años) y el momento de mi carrera, decidí tomar ese riesgo. Quizá con 26 años no lo hubiera hecho, hubiese seguido con las infiltraciones y bancándome el dolor.

¿Hubo efecto contagio en tus compañeros?

A los médicos no le gustó porque muchos jugadores fueron a decirle: “me duele esto, quiero tomar el aceite”, jeje. Y entiendo que es un quilombo porque el médico del fútbol no quiere correr ese riesgo.

¿Tuviste que charlar el tema con la dirigencia?

Después de que salió la primer nota me tiraron algún que otro chiste, pero no tuve que hablar nada formal. Ninguno me dijo nada.

¿Y tu familia qué te dijo?

Mis viejos son súper conservadores: “eso es droga, es droga”, jeje. Después, al tiempo, me llamaban y me decían: “che mi amiga me preguntó por el aceite”. Me volvieron loco, pero no solo en mi familia me consultaron por el aceite.

¿Dónde más te consultaron?

Los empleados del club, compañeros, en redes sociales. Tuve que aclarar" muchachos yo no soy doctor, hay un montón de organizaciones que te pueden ayudar y asesorar". Yo no puedo ayudar, solo conté mi experiencia y nada más.

¿Sos consciente de que te convertiste en el primer profesional del fútbol en actividad que habla de su uso de cannabis?

Obvio, eso es lo que está bueno. Hay que generar eso de la duda, el qué pasa acá, el por qué de las cosas. Yo no tengo problemas en aparecer porque hay que visibilizarlo. Aclaro que la intención no es hacer un llamado a que todos los futbolistas a que deban tratarse todo tipo de dolor y lesión con aceite de cannabis. Entiendo que es un riesgo consumirlo. Me hizo bien a mí, pero creo que si el cannabis estuviese regulado y pudiésemos tratar cualquier lesión con el aceite sería fabuloso.

Uno de los goles de Di Lorenzo

¿Por qué lo decís?

Porque reemplazaría a muchos antiinflamatorios que te rompen el estómago. Yo necesitaba tomar un protector gástrico previo porque los antiinflamatorios me destrozaban el estómago.

¿Qué sentiste cuando la Agencia Mundial de Antidopaje aprobó el uso del cannabidiol o CBD?

Que fue un gran primer paso, pero hoy en día no sabés dónde conseguirlo. Tampoco si lo que conseguís es bueno y es exactamente lo que necesitás.

Sin un marco regulado...

Es muy difícil si no se regula, porque también hay un poco de THC en algunos aceites. No sabés si va a saltar o no va a saltar en el doping.

Qué bueno que hayas decidido contar públicamente tu experiencia…

Esto es lo que me hizo bien a mí y creo que la lucha hay que darla de este lado, contando y tratando de que llegue a regularse el cannabis. Porque realmente es importante, es muchísimo más saludable que otras cosas, es natural y no tiene contraindicaciones. ¡Es una planta! Desde ahí es donde hago hincapié y me expongo de esta manera. Ojo no para llamar a todos los futbolistas a que lo hagan.

¿Qué significó el aceite de cannabis en tu carrera?

El aceite me cambió la manera de tratarme los dolores. Ahora con tres gotitas por día, tengo los dolores normales y entreno a la par de pibes de 20 años, con 38 encima. Con el aceite de cannabis hoy en día no piso el consultorio médico.

¿Te ves cultivando?

Me encantaría. Ojalá que pase. Creo que este año se va a despenalizar, pero hay que regularlo, hay que hacerlo. No solo el CBD ayuda, el THC también te hace bien para los dolores, tiene un montón de propiedades. Está ese preconcepto moral de que no, y ahí está la traba. Pero todo ayuda, tanto el CBD como el THC.

Fútbol es pasión ¿y el cannabis?

Es lo mismo. ¡Es apasionante!

Gentileza Revista THC.