Yanina Latorre no para: una pelea por día con sus vecinos del country

Y agregó: "(Diego) aprendió a cortar el pasto. Aprendió a meterle cloro. A pasar el barrefondo. Va al supermercado. Hace las cosas de la casa. Y cuando llego yo me encargo de la cocina. Está mucho con mi hijo varón, como es jugador de fútbol. El está bien. Está aprendiendo a hacer cosas. Tuvo que venir una cuarentena para que sea útil en la casa", expresó.

Pero también Yanina se refirió al regalo que recibió por parte de su familia en el día de su cumpleaños. "Me regalaron una valija para mi cumpleaños. La compraron antes que venga la cuarentena. ‘¿Dónde voy con esta valija?’, le dije a mi hija Lola, ¿al canal?, no vamos a poder ir a ningún lado en mucho tiempo", bromeó sobre el particular obsequio.

En cuanto a la convivencia en el country en el que vive, Yanina dijo que ya no le quedan vecinos con quien pelear. "Ya los mandé a cagar a todos. Es que están haciendo una cacería. El otro día un vecino me vino a cortar el pasto y llamaron a la policía diciendo que yo había metido un jardinero en un baúl, encapuchado. Por Dios, que hagan su vida. Están agachadas detrás de las ventanas viendo que hago, que si salgo, por favor. Ya se les dije todo lo que tenia que decir y en la cara", dijo con su particular estilo.

La mujer del ex futbolista contó que en el country es un todos contra todos y que hay vecinas que se dedican a hacer trabajos de inteligencia para denunciarla a ella y hacerla quedar mal públicamente. "Me tienen podrida, yo lo único que hago es hacer una vida normal y cumplir con lo que dicen las autoridades", dijo. La pandemia hace que el encierro despierte el enojo de algunos y Yanina no tiene miedo de enfrentarlas.

ADEMÁS:

Carmen Barbieri: "Puedo ver a Fede por el vidrio del auto cuando va a rayos"

Alex Caniggia desató la furia en Nosotros a la Mañana