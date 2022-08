Leyendeker negó que su patada a Zeballos tenga relación con las apuestas

"Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...", se defendió el futbolista en una nota con el periodista Jorge Rial, quien había lanzado el rumor en su programa de C5N.

"En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta", recordó a casi una semana del partido por Copa Argentina, en la que su equipo quedó eliminado tras perder por 1 a 0, en Salta.

Leyendeker, que estuvo en el ojo de la tormenta durante varios días, reconoció que al ver la patada por la televisión se dio cuenta de la "forma" en la que llegó a la jugada.

"Recibí muchísimas amenazas, puteadas, mi celular estaba que explotaba. La mayoría fueron por Facebook, Instagram y Twitter. Y todavía siguen. No les doy bola, yo ya hablé con él", detalló el joven de 24 años.

Además, Leyendeker fue suspendido por tiempo indeterminado y hay una posibilidad concreta de que lo sea hasta la recuperación del futbolista Xeneize, en un hecho sin precedentes, por lo que contó: "Me preocupa el tema de la sanción".

"Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas", dijo.

"Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo", concluyó el jugador de Agropecuario, equipo de la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Cabe recordar que tras el partido se acercó al vestuario de Boca para pedir disculpas y que luego lo intentó por teléfono, lo hizo públicamente en diversas notas y finalmente se acercó personalmente a saludar al Changuito Zeballos, horas después de la intervención que le realizaron y cuya recuperación le demandará varios meses.