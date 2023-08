Liga Amateur Platense: le tiraron agua hirviendo a un jugador

Durante el partido entre Porteño de Ensenada y Unidos de Olmos, un jugador fue agredido por un espectador con agua hirviendo, lo que le provocó heridas de consideración en el rostro.

La víctima del ataque fue identificado como Ramiro Herrera, futbolista de Porteño de Ensenada.

El joven cayó al piso tras ser agredido y lo trasladaron a un hospital cercano para recibir las primeras curaciones.

"Está con tratamiento de gotas, pero afortunadamente su vista no se vio comprometida", informaron desde el equipo.

Como consecuencia de la agresión, el partido fue suspendido, pero eso no impidió que los incidentes se trasladaran a la calle.

"Informamos que Ramiro Herrera quien fuera agredido desde la tribuna en el partido del día de la fecha se encuentra fuera de peligro. Está con un tratamiento de gotas pero afortunadamente su vista no se vio comprometida. Por otro lado desde nuestra institución repudiamos todo acto de violencia dentro y fuera de las canchas y bregamos día a día para que esto ya no sea parte de nuestro fútbol. También queremos destacar la templanza, compromiso y solidaridad de nuestro plantel superior, DTs, miembros de comisión y directivos de la liga por acompañar en todo momento y entender que la violencia no es parte del fútbol", comunicó el club Porteño de Ensenada.

Este hecho se suma a una lista de otros ataques que se produjeron en las últimas semanas, como la agresión a un árbitro con una patada en la cabeza que terminó con el suicidio del autor.

Williams Alexander Tapón, el joven que fue noticia por un brutal ataque a un árbitro durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, fue hallado sin vida.

Tapón habría tomado la decisión de suicidarse luego de la viralización de las imágenes de la feroz patada al juez Ariel Paniagua, quien había denunciado al jugador en la Comisaría Cuarta de Avellaneda.

El cuerpo del futbolista fue encontrado en las vías del tren a la altura de General Paz y Heredia, cerca de su propia casa en Gerli, tras un llamado al 911.