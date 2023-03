Lionel Messi: "Siempre soñé con este momento, disfrutemos"

"Quiero darles las gracias por todo el cariño que hemos recibido, pero no solo en el Mundial, desde que ganamos la Copa América", comenzó diciendo Messi.

Y agregó: "Dijimos que íbamos a hacer todo lo posible por esto. Siempre soñé con este momento, por festejar con ustedes. Venir a mi país, levantar una Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo".

Luego se acordó de las camadas anteriores: "Sé que hoy es un día nuestro, que es el día donde estamos festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de los compañeros con los que estuvimos anteriormente. También hicimos lo posible para conseguirlo y estuvimos muy cerquita pero no se nos dio, y ellos también se merecen el reconocimiento y el respeto del pueblo argentino porque también dejaron todo por la camiseta".

Para finalizar, el mensaje de Lionel para la gente: "Sigamos disfrutando, estuvimos mucho tiempo para conseguirlo y no sabemos cuando va a volver a pasar. Ojalá no pasen tantos años pero quedó demostrado que es muy difícil, no es solo tener un gran gran grupo y un gran equipo, hay otros detalles. Disfrutemos de la tercera estrella. Gracias a todos".

Luego del discurso, Messi agarró la Copa del Mundo, y junto a su familia, repitió el festejo realizado en Qatar: con sutiles pasos, fue caminando hacia donde estaba el resto de los jugadores, y al llegar alzó el trofeo. Para cerrar, no faltó la tradicional vuelta olímpica.