El “Flaco” escribió una columna para el medio catalán Sport, en el que narró las sensaciones que le dejó el esperado encuentro y a continuación realizamos un repaso por las frases más destacadas el artículo:

-“Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol, y solo me faltaba conocer a Lionel Messi. Me dio mucha alegría que haya llegado bien, después de las contingencias que sufrió su vuelo, ya que no pudo aterrizar ni en el aeropuerto de Ezeiza, ni en el de Rosario y finalmente lo hizo en Aeroparque por la neblina y las contingencias climáticas”.

- Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial. De ahora en adelante vamos a tratar de aprender juntos charlando de fútbol y compartiendo experiencias. Mi preocupación hoy es que descanse bien. Los objetivos se tienen que ir dando acompañándolos con ensayos, paciencia, y sin contagiarnos de la histeria que reina en esta previa de Copa América, que es terriblemente tramposa”.

-“Hablamos más del Barcelona que de la Selección Argentina en este primer encuentro. Lo noté muy dolido. Y muy consciente de la compleja situación que atraviesa el club por no haber conseguido el objetivo de ganar la Champions. Y todavía le cuesta asimilar la dolorosa derrota frente al Liverpool. Lo noté con mucha bronca. Intenté tranquilizarlo diciéndole que así como él dio muchas sorpresas y alegrías al Barça con su calidad, también pasan estas cosas.

-“Lio tiene un alma competitiva impresionante y la desilusión de la Champions no lo afectará en su compromiso con la Albiceleste. Siempre se plantea cada partido como un desafío, pero también es cierto que hay una fatiga emocional en él que se nota sobre todo cuando habla de la frustración que le provocó la eliminación de la Champions”.

-“Lo vi como me lo imaginé en el predio: en su sangre tiene un ADN futbolístico que lo tiene siempre dispuesto a la pelota y al vínculo creativo con ella. Basta verle la cara cuando pasa por delante suyo el utillero con la bolsa de pelotas. Y Lio se sonríe”.