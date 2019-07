“Esa gente que está ahí no la tiene clara. Algunos se toman dos minutos, otros algunos segundos. Estaba todo muy verde… la copa no era el momento indicado, lo utilizaron cuando quisieron”, señaló sobre el uso de la tecnología y la terna arbitral", definió.

Además. Scaloni se refirió a la polémica expulsión de Lionel Messi: “Tendría que ser amarilla y se terminaba. Y si me apurás: a Leo, nada. No dieron para atrás no la revisaron. El criterio es muy raro”. “Hay muchas selecciones que quedaron mal paradas con el VAR”, arremetió.

Y agregó: “No entiendo que hizo para quedar expulsado. Sería interesante que el árbitro y los del VAR digan públicamente que vieron. Tomó una decisión muy rápida y lo peor es que el VAR no rectifica. Es preocupante”.

Minutos más tarde, el Chiqui Tapia se sumó a las críticas a la Conmebol: “No voy a hablar porque si hablás te dan dos años. Pero es muy raro lo que le hacen al mejor del mundo”.

Otra frases destacadas de Scaloni

“Hoy era un partido para que no pase nada, o si pase que fuese algo justo. Y fallaron otra vez. Hay algo que ver, revisar.”

“(Sobre su rol) Vas a prendiendo a los tumbos. Pero el fútbol es de los jugadores. Yo soy de esa idea.”

“Me voy a tirar flores por una vez. Nosotros siempre fuimos de la idea que cuando le pegan a uno, les pegan a todos. No podés mirar para otro lado cuando perjudican a un compañero. Sea cual sea, lo tenemos que defender adentro de la cancha. Creamos un grupo: la mayoría se quiere, la mayoría son amigos. Tiran par aun mismo lado.”

