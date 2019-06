Lionel Scaloni: "Para Argentina los cuartos de final siempre fueron difíciles"

En la previa del trascendental duelo de la albiceleste en el certamen continental, Scaloni confirmó que aún tiene dudas, pero también reveló que “juega” al misterio para desconcertar al entrenador rival.

“El equipo no lo tengo confirmado porque aún tengo algunas dudas. Las pruebas que realicé estos días fueron para buscar lo mejor y ver en qué podemos hacerle daño al rival. En base a eso tenemos en claro cómo jugarles. Antes de un partido está el juego de la alineación y saber cómo va a jugar el rival. No doy el equipo antes para jugar al despiste con el entrenador rival. Yo estaba acostumbrado a dar el equipo antes, ahora no lo hago en parte por eso y en parte porque aún tengo que estudiar algunos detalles”, manifestó el DT.

Al repasar la actuación del conjunto en el último encuentro, el triunfo de Argentina ante Qatar que le dio el pase de ronda a la Selección, el entrenador resaltó el rendimiento del plantel y el envión anímico obtenido.

“Estamos confiados de que podemos seguir avanzando. Fue una carga de confianza ganarle a Qatar. Se respira un aire positivo y bueno. Confiamos en que podemos seguir en esta senda. Nos enfrentamos a un rival importante, que le puso las cosas difíciles al mismo Brasil. Lo respetamos, pero creemos que podemos ganar. Nosotros estamos bien, pero va a ser un partido difícil. Para Argentina los cuartos de final siempre fueron difíciles, pero estamos confiados”, agregó.

“Argentina hace mucho que no gana nada y tiene cosas que mejorar. Hoy en el fútbol se sabe todo. El partido será parejo por la evolución del futbol en general y no porque Argentina no haya crecido”, reflexionó.

Por último, Scaloni se refirió a la pelea mediática entre César Menotti y Óscar Ruggeri.

“Esta pregunta la voy a responder una vez y no la respondo más. Mi relación con Menotti está intacta. No tengo ningún problema con él, estamos en contacto. Sabemos de su problema físico. De lo demás, no vamos a hablar. Nos importa solamente el partido de mañana”, sentenció.

