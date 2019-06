Ruggeri opinando sobre Menotti - parte 1

Desde que se anunció el cargo que ocuparía el DT campeón en 1978, se notó el malestar del "Cabezón". Para el ex futbolista, su elección careció de lógica y solo se trataba de una movida para la tribuna. Incluso, ante este panorama, esta tarde, no dudó en postularse para ocupar el cargo si "el Flaco" decide dar un paso al costado. "Tomaría inmediatamente con un proyecto. Nunca me dieron la oportunidad de volver a la Selección. Cuando estuvo Diego, me llamó, pero no me dejaron llegar", arrancó.

Y remató: "Muero por trabajar con la Selección. Pero ojo, no me interesa en lo absoluto ser técnico: es para algo que no estoy preparado. Para lo que sí estoy preparado es para estar al lado del técnico, para trabajar con los juveniles. Pero bueno, hay gente trabajando ahora". ¿Le dará una oportunidad el Chiqui Tapia?

Ruggeri opinando sobre Menotti - parte 2

