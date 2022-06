Antonio emprendió viaje hacia el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna para ver al equipo de sus amores pero inesperadamente se quedó en la puerta: sus entradas eran falsas, por lo tanto, los efectivos policiales no autorizaron su ingreso. Fue así como el hombre, que iba a ver a Boca por primera vez en su vida, se quedó triste, al borde del llanto, sentado en un cantero donde fue retratado por otros simpatizantes.

"Tenes que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo, ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no podía entrar porque son truchas las entradas, cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo porque se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada trucha, no pudo entrar al Estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados", redondeó la hija de Antonio en su Facebook.

La publicación se viralizó rápidamente y no sólo el mundo futbolero se conmovió al conocer la historia de Antonio, sino que el propio club se hizo eco.

Desde Boca se contactaron con el hombre y le anticiparon que en las próximas horas le pagarán el traslado hacia Buenos Aires y le darán un lugar muy especial en La Bombonera, para que pueda presenciar el partido ante Tigre.

“Les agradezco a todos, de corazón, voy a cumplir mi sueño de niño. Me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá. Les agradezco a todos”, dice Antonio, entre lágrimas, en un video cargado de sentimientos.

En la vida, como en las películas, hay historias tristes que acaban con final feliz, aunque en el caso de la de Antonio Miguel Félix aún le falta un capítulo más y será -sin dudas- el más emotivo de todos.