El primero, en febrero, fue Rodolfo De Paoli que renunció tras la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, luego de haber ascendido al club. Después, una jornada después, Iván Delfino, ídolo en Patronato, se fue de común acuerdo del club de Paraná. En la seis, Ángel Guillermo Hoyos fue despedido en Talleres y en la séptima, Cristian "Kily" González, muy querido en Rosario Central, fue echado del Canalla y Mauricio Pellegrino se fue de Vélez.

Embed #Colón | La llegada de Sergio Rondina al predio Sabalero para despedirse del plantel.@JuanchiMolina pic.twitter.com/VHnjgiFo4c — Sol Play 91.5 (@SolPlay915) August 18, 2022

A ellos, le siguieron: Claudio Spontón (renunció en Platense), Diego Flores (había generado una pequeña revolución en el inicio de su ciclo en Godoy Cruz, con grandes resultados, pero se pinchó y dejó el club de común acuerdo), Juan Manuel Azconzábal (también arregló su salida de Atlético Tucumán con la dirigencia), Pedro Troglio (se fue de San Lorenzo tras quedar sin chances en todos los torneos), Diego Dabove (no logró imponer su idea en Banfield y se marchó de común acuerdo), Frank Kudelka (renunció en Huracán) y Martín Palermo (pegó el portazo en Aldosivi tras un gran torneo porque no le trajeron refuerzos).

Luego, en esta Liga Profesional, dieron un paso al costado: Leandro Somoza (renunció en Rosario Central), Sergio Rondina (se fue de Central Córdoba), Julio Falcioni (lo echaron de Colón), Sebastián Battaglia (lo despidieron de Boca), Jorge Almirón (otro ídolo, en este caso en Lanús, que tuvo una mala segunda etapa en el club), Eduardo Domínguez (se fue de Independiente, donde generó ilusión su llegada, pero no pudo lograr que el equipo tenga un buen juego), Alfredo Berti (se fue de Barracas Central) y el antes mencionado, Huevo de Colón.

"El fútbol argentino es muy exitista, muy resultadista. Falta convencimiento de los dirigentes acá. El saber que es un camino a recorrer todos juntos y que no todo va a ser de color de rosa. No todos van a ser triunfos y hay que estar fuertes y unidos en los momentos adversos o cuando los resultados no son los ideales, que es parte de la vivencia", criticó Mariano Messera, ex entrenador de Gimnasia, en septiembre del 2021, en una entrevista con Diario Olé.