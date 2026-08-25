Los tres regresos en River para la revancha contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

La defensa será la zona que más modificaciones presentará respecto de la ida, cuando el entrenador debió improvisar con una línea integrada por centrales naturales. Montiel volverá al lateral derecho y Acuña ocupará el sector izquierdo, mientras que Lucas Martínez Quarta y Otamendi conformarán la zaga. Santiago Beltrán continuará como arquero, en una estructura que buscará darle mayor experiencia y equilibrio al fondo del Millonario para una noche en la que no habrá margen para errores.