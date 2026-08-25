Los tres regresos en River para la revancha contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Eduardo Coudet define la formación para la revancha de octavos en el Monumental, donde el Millonario buscará avanzar después del 0-0 en Bogotá.
River tendrá al menos tres cambios para recibir a Independiente Santa Fe este miércoles, desde las 21.30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del 0-0 en Colombia, Eduardo Coudet decidió apostar por sus principales alternativas disponibles y recuperar piezas importantes que habían quedado afuera por lesión. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña aparecen como las principales novedades para un encuentro que definirá el futuro internacional del equipo.
La defensa será la zona que más modificaciones presentará respecto de la ida, cuando el entrenador debió improvisar con una línea integrada por centrales naturales. Montiel volverá al lateral derecho y Acuña ocupará el sector izquierdo, mientras que Lucas Martínez Quarta y Otamendi conformarán la zaga. Santiago Beltrán continuará como arquero, en una estructura que buscará darle mayor experiencia y equilibrio al fondo del Millonario para una noche en la que no habrá margen para errores.
En el mediocampo, Coudet mantendría el doble cinco formado por Aníbal Moreno y Tobías Andrada, una sociedad que el técnico pretende sostener para no perder equilibrio. Más adelantados y abiertos por las bandas aparecerían Thiago Almada, por izquierda, y Joaquín Freitas, por derecha. La principal duda ofensiva pasa por el acompañante de Ángel Correa, aunque Sebastián Driussi tendría ventaja sobre Rafael Santos Borré para completar el ataque.
El ganador de la serie se enfrentará en la próxima instancia con Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia y ya tiene a Facundo Colidio entre sus figuras.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
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