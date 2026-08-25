Orlando Gill se despidió de San Lorenzo antes de viajar a Francia para sumarse a Lille

El arquero paraguayo parte rumbo a Europa después de una etapa que lo llevó desde la Reserva hasta la Selección de Paraguay. Antes de dejar el país, destacó el vínculo que construyó con la institución y sus hinchas.
Orlando Gill ya está en camino a Francia para comenzar una nueva etapa en Lille, luego de su crecimiento meteórico desde que llegó a San Lorenzo a comienzos de 2024. El guardameta de 26 años fue titular en el Mundial 2026 con Paraguay y ahora dará el salto a la Ligue 1.
"Muy contento obviamente, feliz de pegar este salto a Europa que luché tanto por este sueño y por fin se está logrando", expresó en diálogo con ESPN antes de embarcar. Además, valoró la posibilidad de compartir plantel con nuevos futbolistas y sumar experiencia en el fútbol francés.
El recorrido en el Ciclón comenzó cuando arribó desde Sportivo San Lorenzo, de la segunda categoría de Paraguay. Después de ganarse un lugar en Reserva, debutó ante Tigre en el cierre de 2024, y una lesión de Facundo Altamirano le abrió la puerta de la titularidad al año siguiente.
A partir de entonces, el arquero se consolidó bajo los tres palos y recibió su primera convocatoria al seleccionado paraguayo. Al recordar su paso por Boedo, destacó especialmente la oportunidad que recibió: "San Lorenzo para mí fue uno de los clubes grandes que me abrió las puertas, siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta, ahora lo llevo en el corazón".
También dedicó un mensaje especial a los hinchas: "Voy a extrañar un montón a la gente, a la hinchada que siempre estaba ahí, alentando en las buenas y en las malas. Recibí muchos mensajes de mucha suerte, fue algo muy lindo".
La despedida futbolística no fue la que Gill imaginaba. En su última presentación sufrió una expulsión durante la derrota en el clásico ante Huracán, luego de protagonizar un cruce con Lucas Blondel tras increpar a Jordy Caicedo por su festejo. "Obviamente hubiese sido otra la historia si nos hubiera ido bien en el clásico, no fue la manera en la que yo quería en lo personal pero se dio de esa manera. Recibí muchos mensajes de aliento de los hinchas después del partido, que me estuvieron bancando", explicó.
En el mercado, Monza había sido uno de los principales interesados, aunque las negociaciones no prosperaron. Olympiacos también apareció como alternativa, pero San Lorenzo rechazó esa posibilidad. Finalmente, Lille avanzó por el guardameta en una operación cercana a los 4.500.000 dólares, de los cuales cuatro millones quedarán para las arcas del club de Boedo.
comentar