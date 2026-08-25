Orlando Gill se despidió de San Lorenzo antes de viajar a Francia para sumarse a Lille

También dedicó un mensaje especial a los hinchas: "Voy a extrañar un montón a la gente, a la hinchada que siempre estaba ahí, alentando en las buenas y en las malas. Recibí muchos mensajes de mucha suerte, fue algo muy lindo".

La despedida futbolística no fue la que Gill imaginaba. En su última presentación sufrió una expulsión durante la derrota en el clásico ante Huracán, luego de protagonizar un cruce con Lucas Blondel tras increpar a Jordy Caicedo por su festejo. "Obviamente hubiese sido otra la historia si nos hubiera ido bien en el clásico, no fue la manera en la que yo quería en lo personal pero se dio de esa manera. Recibí muchos mensajes de aliento de los hinchas después del partido, que me estuvieron bancando", explicó.

Orlando Gill, una de las grandes figuras de San Lorenzo.

En el mercado, Monza había sido uno de los principales interesados, aunque las negociaciones no prosperaron. Olympiacos también apareció como alternativa, pero San Lorenzo rechazó esa posibilidad. Finalmente, Lille avanzó por el guardameta en una operación cercana a los 4.500.000 dólares, de los cuales cuatro millones quedarán para las arcas del club de Boedo.