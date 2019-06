Para Ríver, el último campeón, los peligros son mayores porque tiene a los mejores jugadores y porque el nivel se mantuvo luego del momento épico de Madrid. Lo certifican algunos sondeos fuertes que recibieron en los últimos días tres jugadores titulares como Enzo Pérez, Nacho Fernández y Exequiel Palacios. Casi todo el mediocampo millonario está en la mira de los mercados donde están los tentadores dólares.

En River lo saben y deben lidiar con la urgencia de Gallardo de no desarmar el equipo en mitad de año y con la necesidad económica de acomodar las cuentas de un balance que fue sacudido por la devaluación y el aumento del dólar que se trasladó a varios contratos de fútbol profesional.

Enzo Pérez hace un mes que tiene una oferta muy alta y muy superior a lo que tiene arreglado en River con un contrato además muy rezagado por culpa de la disparada del dólar. Le ofrecieron jugar en Japón y en China con ofertas inigualables, incluso hasta River podría recibir parte de esas ofertas. El jugador aún no sabe que va a pasar y desde River esperan algo firme para hablar y decidir junto a Gallardo. Su contrato se termina en junio del año que viene.

En cuanto al pibe Exequiel Palacios su salida al Real Madrid estaba por cerrarse cuando se lesionó. Los médicos españoles vinieron a verlo justo al momento de la lesión y hasta participaron de la decisión del tratamiento. Mientras tantos hay otros contactos de los allegados del jugador con clubes grandes de Inglaterra que quieren pagar la cláusula de salida de 15 millones que nunca pudieron subir en River y el contrato termina en 2021. Gallardo lo sabe y entendió que su venta puede servir para capitalizarse y salir a buscar refuerzos.

La salida de ambos jugadores no sería tan traumática para el DT porque tiene algunas alternativas para que no se resienta la estructura. La que sí preocupa es la posible venta del tercer volante, Nacho Fernández. Desde México ya lo tantearon los clubes más poderosos con contratos cuatro veces más altos que en River y en dólares sin tope como sucede aquí.

La de Nacho es para Gallardo una salida compleja porque no hay jugadores de esas característica y no solo es cambiar una pieza, además hay que retocar el sistema. Aún más porque Juanfer no vuelve hasta octubre. Entonces allí habría alguna intención de estirar su salida hasta fin de año pero no será sencillo. Nacho tiene contrato hasta el 2021 y una cláusula de salida de 20 millones de dólares.

Hay otros dos nombres que sonaron y van a sonar. El primero es el pibe Santiago Sosa que es seguido por el Everton que pagaría la cláusula gatillo si es que la premier le da el permiso. El otro con menos fuerza es Martínez Quarta con un sondeo desde el Hertha de Berlín en Alemania.