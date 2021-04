Lucas Barrios sufre una miocarditis tras el coronavirus

A través de un comunicado, la institución platense había informado que "tras realizarse estudios cardiológicos complementarios se constató que el jugador Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio), efecto secundario del Covid-19".

Los futbolistas luego de contraer coronavirus son sometidos a una serie de chequeos médicos para determinar si están aptos para desarrollarse en la alta competencia, y en el caso del delantero de 36 años los estudios arrojaron que presenta una pequeña inflamación, por lo que "permanecerá con controles semanales hasta la resolución espontánea de dicho edema".

Tras realizarse estudios cardiológicos complementarios se constató que el jugador Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio), efecto secundario del Covid. — #Gimnasia (@gimnasiaoficial) April 18, 2021

Luego de quedar fuera del encuentro y del comunicado de Gimnasia, Lucas Barrios se refirió a su estado de salud.

“Tengo que parar. Me dijeron que debo hacer reposo por cerca de 15 días. Tengo un edema. A diferencia de la primera vez que tuve Covid, ahora sentía más ahogo... Me encantaría haber jugado el clásico pero hay que cuidarse”, declaró sobre el problema que lo afecta luego de recibir el alta epidemiológica tras el coronavirus.

Lucas Barrios se había perdido el comienzo de la pretemporada, en enero, cuando se había infectado por primeva vez de coronavirus.

barrios_2.jpg Lucas Barrios, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Está bueno que nosotros le demos el mensaje a la gente ¿no? Es la segunda vez que me agarra COVID-19. Tenía anticuerpos y todo y me agarró igual. Estoy viviendo este momento que obviamente no es lindo y a nadie le gustaría pasar por esta situación. Lo importante que es leve, puedo recuperarme y estar a disposición de nuevo”, agregó.

Además, aclaró que se contagió dos veces a pesar de generar anticuerpos. Es por eso que aconsejó a los demás clubes que actúen de la misma forma que el Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Espero que todos los clubes tomen este ejemplo que Gimnasia hizo con los cardiólogos. Que tomen este ejemplo para tratar que los jugadores estén chequeados antes de volver a la actividad porque piensan que son diez días y volvemos a jugar”, cerró el futbolista paraguayo.