Luciano Pons: "Es el día más importante de mi carrera"

"Es el día más importante de mi carrera. No se venía dando el gol y lo venía buscando, por suerte se me dio en el clásico y le dimos la victoria a la gente", comentó el ex Flandria y San Martín de Tucumán.

"Mi festejo fue por las críticas que recibo. La gente tiene que entender que uno tiene familia y que a uno le duelen las palabras que le dicen en redes sociales", explicó sobre una celebración en la que hizo el 'Topo Gigio' mirando hacia la platea, donde había 200 hinchas locales a pesar de las restricciones por el coronavirus.

Además, con esos tantos, Pons marcó en todas las categorías del fútbol argentino, ya que lo hizo con San Martín de Tucumán en Primera Nacional, Atlanta en Primera B, Flandria en la C y Argentino de Quilmes en la D.

"Mi señora me dijo esta mañana que disfrute el momento, que vengo luchándola desde la última categoría", comentó.

Por su parte, Giuliano Galoppo, otra de las figuras del 'Taladro', destacó: "Aprovechamos bien los momentos. Pasamos un primer tiempo trabado y en el segundo, ya con la expulsión (de Orsini, en Lanús) se nos hizo todo más fácil".

"La continuidad del trabajo es clave. Nos encontramos muchos chicos de Inferiores en Primera y eso es importante también", concluyó.