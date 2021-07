Luis Zubeldía sobre Colón: "Será un partido complicado"

“Vamos a enfrentar a un rival con buena ofensiva, por algo es el último campeón. Me imagino un Lanús con pocos pases para gestar las jugadas y lo mismo del lado de ellos, su fuerte es atacar los espacios", continuó.Si bien el director técnico de Lanús no confirmó el equipo titular, admitió que mantendrá el mismo sistema y que los cambios aún no están definidos:, agregó con respecto al equipo.Con respecto al zaguero Diego Braghieri confirmó que estápor su traumatismo en el empeine del pie izquierdo.

Por último Luis Zubeldía destacó el buen rendimiento de Ignacio Malcorra en su primer partido con la camiseta de Lanús ante Atlético Tucumán: "Buscábamos eso cuando pensamos en él, viene teniendo una carrera ascendente y mejorando a medida que va desarrollándose en los equipos donde juega. Llegó bien y se adaptó rápido, está claro su rol en el equipo, trabaja con mucha humildad, es lo que necesitábamos y el otro día ya pudimos sacar provecho de su juego".



https://twitter.com/clublanus/status/1418240329468321799 Nuestra convocatoria para la segunda fecha de la Liga Profesional 2021. ¡DALE, GRANA! pic.twitter.com/5O1KhsMZgd — Club Lanús (@clublanus) July 22, 2021

Ambos equipos vienen de ganar sus respectivos encuentros por la primera fecha de la Liga Profesional: Lanús venció 4-2 a Atlético Tucumán y Colón se impuso frente a River por 2-0. El sábado desde las 13.30 el Granate visitará al equipo de Santa Fe para disputar la segunda fecha del torneo.