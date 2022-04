Malas noticias para River: se desgarró Juanfer Quintero

El colombiano de 29 años, que tenía chances de ser titular a partir de la rotación que se espera en la formación del Millonario para esta tarde, se realizó este mediodía estudios que finalmente arrojaron como resultado un desgarro.

"Estoy bien, esperemos a ver qué me dice el médico pero estoy bien. Yo creo que algo es, porque sentí eso pero es parte del fútbol. El dictamen médico ya me lo pasarán y veremos", manifestó Quintero. Y agregó: "No me da bronca, es parte del fútbol y lo más importante es recuperarme. Yo me venía sintiendo bien".

Además, al ser consultado por los elogios de Marcelo Gallardo y lo que le pide para transformarse en titular, Juanfer agregó: "La exigencia es todos los días, hay que estar a la altura de todas las circunstancias en River y si él (Gallardo) lo dijo seguramente es verdad".

En un principio, Juan Fernando Quintero estará parado unas tres semanas por lo que se perderá entre seis y siete partidos (Talleres, Atlético Tucumán, Sarmiento y Platense por la Copa de la Liga, más Colo Colo de local y Fortaleza de visitante, por la Copa Libertadores).

Dependiendo el grado del desgarro volvería recién para los eventuales mano a mano del torneo local o directamente para los últimos dos duelos de Copa, frente a los chilenos (19/5) y Alianza Lima (25/5).