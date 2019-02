Maradona metió a Dorados en octavos y tiró que su equipo es más que la Selección

Y con la emoción a flor de piel, el histórico 10 habló maravillas de sus futbolistas y salió con una comparación que generó un enorme ruido en el mundo del fútbol.

"Se trabaja duro. No por nada conseguimos esta clasificación. No jugaron los que generalmente lo hacen los sábados y sin embargo tuvimos un nivel y una entrega que la verdad me enorgullece", comentó el astro argentino, que luego agregó: "Yo soy un hombre muy agradecido al fútbol, que me dio todo. Puedo decir que estoy en un plantel maravilloso, el mejor que tuve en todos lados a donde fui, incluso la Selección Argentina", soltó Diego.

Embed Maradona: "Sin duda, estoy muy contento por el rendimiento de mis jugadores, todos se mataron en cancha, te puedo decir que tengo un plantel mejor que el de cualquier otro equipo al que haya ido, fíjate que aún mejor que el de la selección de Argentina". pic.twitter.com/HOPR945ksm — ESPN Deportes Radio (@ESPNDRadio) 21 de febrero de 2019

ADEMÁS:

Se alejó de la lucha: Boca cayó ante Atlético de Tucumán

Se terminó el sueño copero: Defensa perdió por goleada ante Botafogo

Talleres se durmió y perdió dos puntos claves ante Palestino