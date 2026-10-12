Marcelo Culotta desmintió los rumores de renuncia en San Lorenzo y admitió que evalúan la convocatoria de acreedores

En el aspecto deportivo, el dirigente destacó el triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, que llegó después de la derrota ¡3-0! frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. También se refirió al ciclo de Néstor Gorosito y a la dificultad de sostener los procesos de los entrenadores en el fútbol argentino: “Con Gorosito no pudimos obtener los resultados que deseábamos. Hoy se buscan resultados inmediatamente y eso lleva a que haya muchos cambios de técnicos. Hay que tratar de buscar un equilibrio".

Por último, Culotta anticipó que diciembre será un mes clave para reducir los gastos vinculados al plantel y expresó su respaldo al actual entrenador. “En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir en un 40/50% el pasivo del club. Insúa cuenta con todo el plantel a su disposición”, concluyó.