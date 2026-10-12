Marcelo Culotta desmintió los rumores de renuncia en San Lorenzo y admitió que evalúan la convocatoria de acreedores

El presidente del Ciclón reconoció que necesitan 700 mil dólares para levantar las inhibiciones, habló de la delicada situación económica y anticipó una fuerte reducción de las obligaciones financieras a partir de diciembre.
La crisis institucional de San Lorenzo no cesa. Ante el delicado momento -con la pesada suma de un decepcionante año deportivo-, su dirigencia analiza distintas alternativas para ordenar las cuentas. Marcelo Culotta reconoció que la posibilidad de ingresar en convocatoria de acreedores está sobre la mesa, pero desmintió los rumores sobre una eventual renuncia y aseguró que continúa trabajando para encaminar al club.
En diálogo con el programa No veo la hora, por DSports Radio, el presidente de la institución desde junio de este año describió el panorama financiero de la institución: “Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo. El pasivo que tiene San Lorenzo es muy grande". Además, señaló que existen más de una docena de juicios y cuestionó la administración de las conducciones anteriores.
Uno de los principales obstáculos para reforzar el equipo es la imposibilidad de incorporar futbolistas. Según explicó, se necesitan casi un millón de dólares para levantar las inhibiciones: "Para levantar los inhibiciones, se necesita una suma de 700.000 dólares. Es difícil trabajar con las cuentas embargadas, estamos ordenando el club y la gente confía en nosotros”. También recordó que heredaron un plantel de 61 profesionales y que Danilo Arboleda fue el único jugador por el que desembolsaron dinero en el último mercado de pases.
Frente a las versiones que pusieron en duda su continuidad, el presidente fue categórico y aseguró que nunca contempló dejar el cargo. “Jamás se barajó la posibilidad de renunciar a mi cargo de Presidente. Estamos trabajando y tratando de ordenar al club”, sostuvo. En la misma línea, remarcó la importancia de generar recursos propios para afrontar las obligaciones sin recurrir a aportes particulares que puedan profundizar el endeudamiento.
En el aspecto deportivo, el dirigente destacó el triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, que llegó después de la derrota ¡3-0! frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. También se refirió al ciclo de Néstor Gorosito y a la dificultad de sostener los procesos de los entrenadores en el fútbol argentino: “Con Gorosito no pudimos obtener los resultados que deseábamos. Hoy se buscan resultados inmediatamente y eso lleva a que haya muchos cambios de técnicos. Hay que tratar de buscar un equilibrio".
Por último, Culotta anticipó que diciembre será un mes clave para reducir los gastos vinculados al plantel y expresó su respaldo al actual entrenador. “En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir en un 40/50% el pasivo del club. Insúa cuenta con todo el plantel a su disposición”, concluyó.
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