San Lorenzo le ganó a Riestra, cortó la sequía y sueña con los playoffs

El encuentro comenzó con mucha fricción y dificultades para generar juego, y si bien el Ciclón tuvo más la pelota, le costó superar la presión de un Riestra que apostó al contragolpe y contó con algunas oportunidades para abrir el marcador. Tras un primer tiempo sin goles, el local creció empujado por su gente y empezó a acercarse con mayor peligro al arco rival. La diferencia llegó a los 22' de la segunda parte, cuando Teo Rodríguez Pagano recibió al borde del área, enganchó y sacó un puntinazo que se metió junto al palo derecho de Ignacio Arce.