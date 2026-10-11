San Lorenzo le ganó a Riestra, cortó la sequía y sueña con los playoffs

El Ciclón se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 12, sumó de a tres por primera vez desde que volvió a asumir Insúa y quedó a tiro de los puestos de clasificación.
San Lorenzo le ganó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y sumó tres puntos importantes para recuperar confianza y alimentar sus chances de meterse en los playoffs. En un partido trabado y con pocas situaciones durante la primera mitad, el equipo de Insúa encontró respuestas en el complemento y volvió a festejar después de una racha adversa.
El encuentro comenzó con mucha fricción y dificultades para generar juego, y si bien el Ciclón tuvo más la pelota, le costó superar la presión de un Riestra que apostó al contragolpe y contó con algunas oportunidades para abrir el marcador. Tras un primer tiempo sin goles, el local creció empujado por su gente y empezó a acercarse con mayor peligro al arco rival. La diferencia llegó a los 22' de la segunda parte, cuando Teo Rodríguez Pagano recibió al borde del área, enganchó y sacó un puntinazo que se metió junto al palo derecho de Ignacio Arce.
El golazo de Pagano terminó con una sequía de 286 minutos sin convertir y fue el primero del joven de 20 años en Primera División, luego de 24 partidos con la camiseta azulgrana. El tanto le dio aire a San Lorenzo, aunque no tranquilidad: Riestra adelantó sus líneas y buscó el empate durante el tramo final. El arquero local respondió cuando fue exigido y el Ciclón tuvo que resistir ante la presión visitante para asegurar tres puntos fundamentales.
Con esta victoria, San Lorenzo llegó a los 14 puntos, tres por debajo de Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación y aún resta por jugar en esta fecha. Al conjunto azulgrana le quedan los partidos ante Estudiantes, Newell's, Vélez y Platense para intentar terminar entre los ocho mejores de la Zona A. Riestra, en cambio, se quedó con 11 puntos y deberá enfocarse en sumar para alejarse del descenso.
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