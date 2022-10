Después de un video proyectado en la pantalla gigante del estadio en el que se recordó la trayectoria del entrenador y una carta de los hinchas que leyó Juanfer Quintero emocionado, el Muñeco tomó los micrófonos, agradeció a los hinchas, a su equipo de trabajo y le dedicó un saludo a su mama, fallecida en 2014, por el día de la madre.

"No sé por dónde empezar. Realmente soy un privilegiado. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así. O si lo soñé, era algo muy mío. Y estar en este momento, en este lugar, con un nudo en la garganta muy grande, con miedo de expresarme... porque esto es demasiado, más de lo que creía que podía tener", comenzó Gallardo.

Y continuó: "Sólo quiero agradecer, porque es lo único que tengo para hacer. Mi vínculo con River viene de toda la vida, tengo muchos recuerdos encima, demasiado fue el camino recorrido, quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida que seguramente estará muy orgullosa, sentada en algún lugar de privilegio en el cielo".

"Feliz día a todas las madres, yo a la mía la recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Era la que esperaba que yo llegara de cada entrenamiento cuando era chiquito, la que me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue, ella se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo", recordó el entrenador.

Luego, agradeció a quienes lo acompañaron: "Gracias a todo mi equipo de trabajo. Los valoro, los respeto y los quiero. Han sido parte de mi cuerpo en todo este tiempo. Gracias jugadores, son los verdaderos protagonistas".

Por último, expresó: "River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de respetar. Nos ha tocado ganar cosas hermosas, que quedarán para toda la vida, pero también nos tocó perder y en la derrota me he sentido más orgulloso".