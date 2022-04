Marcelo Gallardo: "Fue una muy buena victoria"

"A medida que fue pasando el desarrollo del partido fuimos sintiéndonos más cómodos. En el segundo tiempo ellos bajaron un poco la intensidad que intentaron imponer de entrada, con su gente y en su cancha. Poco a poco no fuimos haciendo de la pelota con más posibilidad de tenencia y con más aproximaciones", continuó.

"Estoy contento por los jugadores porque necesitaban un partido rápidamente para empezar a pisar fuerte en la Copa y terminamos redondeando una muy buena victoria en Libertadores", destacó el DT.

Al ser consultado sobre el buen rendimiento que mostró Esequiel Barco, Gallardo declaró: "Fue de menor a mayor. Es verdad que tuvo un parate estas últimas semanas que le impidió seguir con su evolución futbolística. Hoy estaba para jugar, estaba preparado y terminó el partido de muy buena forma con golazo incluido que le va a dar confianza para ir soltándose cada vez más. Bienvenido sea que se reencuentre con minutos en el campo y con el gol que le termina dando la confianza a él y la victoria la equipo" .

Sobre la preparación antes de enfrentar a Colo Colo en Chile, el técnico de River contó: "El análisis lo hacemos cuando analizamos al rival que vamos a enfrentar, desde lo colectivo e individual. Veníamos a una cancha complicada y sabíamos que no iba a ser fácil, habíamos analizado a Colo Colo y el momento por el que atraviesa. Iba a ser un rival difícil pero creo que fue un buena prueba de un partido de Copa Libertadores con una muestra clara de que no hay partidos fáciles".

"Una vez más pisamos fuerte de visitante y eso lo tenemos que seguir tratando de ratificar en la seguidilla de encuentros bastante importantes que vamos a tener", agregó.

En relación a la lucha por la clasificación en la Copa de la Liga, el Muñeco comentó: "Estamos en la pelea y la disputa de todo. Tuvimos un tropiezo en los últimos dos partidos pero gracias a las victorias que conseguimos antes estamos con la posibilidad de pelear por uno de los cuatro primeros lugares. El sábado vamos a tener un partido muy difícil ante Sarmiento. Ahora a descansar bien después del gran esfuerzo que se hizo y ver cómo llegamos al partido del sábado".

Quien también habló en conferencia de prensa fue Matías Suárez, autor del primer gol del partido en Chile. "A veces me toca jugar de entrada y a veces me toca entrar desde el banco. Cuando a uno le toca entrar tiene que estar con esa concentración de mirar y ver por donde puede atacar, uno tiene que aprovechar eso. Gracias a Dios estos últimos partidos me tocó entrar y pude convertir", expresó el delantero.

"Estoy contento y feliz porque el equipo hizo un gran partido y nos llevamos los tres puntos que son muy importantes", continuó.

"Voy agarrando confianza en todos estos partidos, uno siempre trata de dar lo mejor. Bienvenido sea cuando me toca entrar y hacer un gol", concluyó Suárez.