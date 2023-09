Marcelo Gallardo rechazó otra oferta para dirigir en Europa

El Olympique Lyon francés -club donde juega el argentino Nicolás Tagliafico- fue el club que levantó el teléfono para hacerle una propuesta a Gallardo, con la intención de que ocupe el cargo que dejó el despedido Laurent Blanc. Desde la dirigencia del equipo galo se comunicaron con el entorno del DT de 47 años, que rápidamente le bajó el pulgar.

¿La razón? Al ex entrenador de River y Nacional no lo convenció el proyecto deportivo del club. Es que según afirmó el propio MG en reiteradas entrevistas, no tiene apuro por volver a dirigir y prefiere esperar un club que le presente un proyecto seductor y competitivo, razón por la cual desechó otras tantas ofertas a lo largo de estos meses.

marcelo gallardo y cristiano ronaldo.webp Marcelo Gallardo fue DT de Cristiano Ronaldo por 90 minutos.

El Lyon, uno de los clubes históricos de Francia, no atraviesa el mejor presente: en la Ligue One está último con un punto en cuatro partidos, y no clasificó a ninguna competencia internacional ya que en la temporada pasada finalizó séptimo, motivos que derivaron en la destitución de Blanc.

Luego de la goleada sufrida con PSG en la última fecha previa al parate por fecha FIFA, la hinchada le habló a los jugadores apenas terminado el partido desde la tribuna y con un altavoz para reclamarles por el pésimo rendimiento.

Semanas atrás, Gallardo ya había rechazado una oferta del Villarreal español. Y desde que se fue de River, desechó también propuestas del fútbol árabe, Flamengo y Olympique Marsella.

En enero fue invitado para dirigir al Riyahd Season, equipo conformado por las figuras del fútbol árabe, para jugar un amistoso contra el París Saint Germain, que en ese entonces contaba con Lionel Messi. Con Cristiano Ronaldo y Gonzalo 'Pity' Martínez, entre otros, los dirigidos por el Muñe cayeron 5-4 en un partidazo.