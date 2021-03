Marcelo Gallardo: "Tengo el equipo pero no lo voy a decir"

Bajo la misma línea, justificó su postura y afirmó que anunciando la formación "lo único que haría es darle al técnico rival una confirmación oficial de qué jugadores va a enfrentar" y luego añadió: "Más allá de que después pueda cambiar sistemas o funciones, que quizá por ahí venga la sorpresa".

Embed Gallardo: "Es bueno estar convencido de lo que uno hace y transmitir esa seguridad. Yo creo en lo que somos capaces de hacer porque tengo jugadores que se brindan. Trabajamos para eso y a través de los años nos fuimos sosteniendo".#GallardoEnVivo https://t.co/TwhIsZPPNN pic.twitter.com/iybI3QTtsf — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2021

Además, el entrenador de Riverhabló sobre la posibilidad de que Jonatan Maidana, uno de los jugadores con más experiencia en los superclásicos, juegue desde el inicio el domingo, desde las 18, en La Bombonera: "A Jony lo conocemos, es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos, sabe de la responsabilidad que tiene para competir, para ganarse un lugar. El tipo vino y empezó a entrenarse con su mentalidad para poder hacer su aporte para el equipo y tiene chances de jugar el domingo”.

En un momento dado de la conferencia, el técnico fue consultado sobre la manera en la que influyen las lesiones de Cardona y Tevez en el conjunto xeneize para el armado del equipo, pero Gallardo mostró cierto grado de desconfianza y aseguró: "No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros sí tenemos a mano porque depende de nosotros. A mí no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para el funcionamiento de su equipo".

Por otra parte, el DT del Millonario también se refirió a los reconocimientos que recibió durante la semana, primero por el Diario el País, como el mejor entrenador de América por tercera vez consecutiva y, segundo, el Konex de platino, por ser el mejor de la década: "Tomo los premios de una manera muy particular, porque más allá del reconocimiento a una persona está el trabajo de todo un equipo. Nos da mucho orgullo seguir compartiendo como equipo de trabajo, tiene un valor enorme".

En último lugar, Marcelo Gallardo mostró su confianza para el partido ante Boca: "Es bueno estar convencido de lo que uno hace y transmitir esa seguridad. Yo creo en lo que somos capaces de hacer porque tengo jugadores que se brindan. Trabajamos para eso y a través de los años nos fuimos sosteniendo".