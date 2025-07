Chicho Serna: "No podemos poner pretextos, es duro este momento de Boca"

"El balance no es positivo, estamos muy preocupados y también ocupados en buscar mejorar. Sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento. Si todos estamos juntos, será más fácil", comenzó diciendo Serna, una de las manos derechas de Juan Román Riquelme, en un largo diálogo con ESPN.

"A la gente de Boca le digo que si estamos unidos, será mejor. El presente no ha sido muy bueno, más allá de que en este último partido tuvimos buenos pasajes, buenas opciones de gol, pero no podemos poner pretextos, es duro este momento de Boca", expresó en comunión con la mirada de Russo sobre el rendimiento de Boca.

"Miguel está golpeado, pero tiene la fuerza, la experiencia y el conocimiento para tratar de salir adelante. Este club te exige a diario, siempre te exige estar mentalizado a ir por todo. Competir por todo y estar a la altura, más en Boca, un club al que queremos y respetamos demasiado. Cada partido se debe tomar como el más importante, la gran final de cada domingo", contó el colombiano.

"Ocupamos una posición desde la cual seguramente nos hemos equivocado muchas veces. Pero también estoy convencido de que todo lo que hacemos en el club no es para experimentar. Todo está meditado, pensado, calculado. Después, que los resultados se den o no, es otra situación. Pero en el lugar que ocupamos, somos responsables del momento del equipo, y por eso acepto las críticas. Esto es así", agregó el directivo del Xeneize.

Por otro lado, afirmó sobre el mercado de pases: "Cuando uno va a buscar un futbolista, ¿qué busca? Que se ponga la camiseta, que trabaje y rinda al máximo. Después, hay muchos factores que pueden interceder o intervenir en su rendimiento, y ahí sí nos podemos equivocar. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Siempre tratamos de equivocarnos lo menos posible en la elección de a quién queremos y creemos que tiene que venir a vestir nuestra camiseta. En los últimos dos mercados de pases trajimos alrededor de 10 futbolistas. Si dijéramos que para este nuevo período vamos a traer otros 10, ¿quién levantaría la mano para decir “están equivocados”?".

"Obvio, con el diario del lunes se hacen los balances. Así funciona esto. Es el fútbol. En ningún momento traemos a un futbolista pensando que no va a estar a la altura del club. Buscamos lo mejor que creemos y lo que podemos concretar. No es solo lo que Boca quiere, pide o exige. Del otro lado también está quien no te quiere vender. Y además, cuando aparece Boca, todo vale más. Son las reglas que demanda un club como este", comentó Serna.

El caso controvertido del chileno Carlos Palacios fue otro punto que tocó en la entrevista: "Palacios estuvo en el Mundial de Clubes y jugó con muchas molestias. Se le han hecho varios estudios. Después del partido contra Unión se le realizaron nuevos estudios y tiene algunos pequeños problemas en una rodilla, unas inflamaciones. Luego del parte médico, y por lo que indica el cuerpo médico, se decidió que no viajara. Lo que pasa es que, cuando no hay rendimientos ni buenos resultados, todo se exagera. Así como, cuando todo funciona a la perfección, también se terminan tapando muchas cosas. No sé cuántas entrevistas ha dado Palacios a nivel personal".

"Hoy todo ha cambiado tanto, que los futbolistas y el mundo en general se mueven más por redes sociales y por los estados. Lo de Palacios, más que entrevistas, tiene que ver con que se manifiesta de cierta manera en sus estados. Pero nosotros estamos todos los días al frente, acompañando, y estamos con todos nuestros futbolistas tratando de resolver sus situaciones. Saben que pueden contar con nosotros. Tenemos un diálogo permanente: la gran mayoría de las veces nos juntamos a nivel individual y hablamos con algunos de ellos", dijo.

"Estamos en un lugar donde muchos quisieran estar. A nuestro presidente no tengo por qué defenderlo, que igual Román sabe defenderse solo, pero recibe críticas de todos lados. Los que conocemos a este club le ponemos el pecho, estamos en las buenas y en las malas, hasta que podamos seguir. Esto es así. Hay preocupación y el domingo tenemos otra final", remarcó.

Por último, se refirió sobre la situación de Rojo: "Está a la par de todo el grupo y acá determina el cuerpo técnico. Se dice mucho que el Consejo de Fútbol define y participa mucho, pero en eso no estamos, porque decide el técnico. ¿El libro de pases? Para nosotros ahora ya está cerrado. Rolón está hecho que se va, pero hoy tiene contrato con nosotros".