Video: así atajaba Hugo Orlando Gatti, un distinto que cambió el puesto

"Siempre pensé en anticiparme, en robar, en darle velocidad al fútbol. Yo le pegaba bastante bien al balón de aire, pero no le pegaba bien en el césped y por eso no tiraba penales ni tiro libres. Me hubiera gustado pegarle ahí como Chilavert, quien fue un arquero para Boca y Mauricio Macri lo quería pero le dije que vaya por el Mono Navarro Montoya y fue de lo mejor después de mi época", continuó en esa misma entrevista.

"Fui alumno de Amadeo Carrizo y siempre él será la bandera del arquero del fútbol argentino, pero lo superé, el alumno superó al maestro", comentó Gatti, quien fue efectivamente un arquero distinto, quien en los años 70 y 80, ya salía a cortar fuera del área. Un adelantado a su tiempo que al día de hoy posee varios récord de nuestro fútbol...

Gatti achicaba con su creación "la de Dios", que consistía en salir a achicar en un mano a mano de rodillas, poniendo el pecho y con los brazos abiertos. Llevaba bien su apodo de Loco porque también salía a cortar y robaba tirándose de pies al delantero como un defensor más. Y era un gran atajador de penales...

Gatti ostenta el récord de mayor cantidad de partidos en Primera División (765) y de penales atajados (26), la misma cantidad que Ubaldo Fillol, el otro gran arquero de su época.