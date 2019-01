El santafesino, de 32 años, estuvo reunido con el presidente del club, Alejandro Nadur, por espacio de dos horas y media, pero no hubo acuerdo para extender el vínculo concluido el 31 de diciembre pasado, informaron fuentes del club.

"Sentí ingratitud por parte de Nadur, la relación estaba muy desgastada y llegó un momento que cansó, aguanté demasiado y hasta acá llegué", dijo Díaz dijo esta tarde al canal TyC Sports.

"Me saqué un pequeño dolor que tenía adentro y se lo dije, hace casi dos años que no hablaba con el presidente y no tuve ganas de aguantar ciertos maltratos, fue una lástima", contó el guardameta.

Díaz deja Huracán después de cinco años y medio, en los que se transformó en ídolo de la hinchada “quemera” por la conquista de la Copa Argentina 2014, la Supercopa Argentina 2015 y el rendimiento parejo a lo largo de toda su estadía, especialmente en el último año bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

El ex Colón de Santa Fe llegó al club en julio de 2012 por pedido expreso del actual entrenador Antonio Mohamed, que ayer, en la vuelta de las vacaciones, fijo para hoy el plazo de definición por el arquero.

En efecto, Huracán se concentrará en la búsqueda de un reemplazante y los nombres que más fuerte suenan son tres: Agustín Rossi y el boliviano Carlos Lampe, ambos suplentes en Boca, y el paraguayo Antonhy Silva, de Cerro Porteño.

El “Globo”, ubicado en el cuarto puesto de la Superliga, a diez del líder Racing Club y con un partido menos, participará también este año de la Copa Libertadores, en la que integra el Grupo B junto con Cruzeiro de Brasil, Emelec de Ecuador y Deportivo Lara de Venezuela.