Tras el corto basado en el recorrido del flamante DT, Angelici dijo: "Hay ilusiones y expectativas". Luego agregó que "entendimos que [Alfaro] tenía la capacidad para estar al frente del primer equipo". En ese sentido, Burdisso dijo: "Esperemos que sea el comienzo de la generación de algo importante".

Alfaro asumió como DT de Boca

Las frases destacadas de Alfaro:

- "Es una mezcla de orgullo y desafío estar acá."

- "No fue una decisión fácil venir a Boca. Yo le prometí a mi viejo que iba a llegar a uno de los clubes más grandes."

- "Estoy en un lugar muy lindo y difícil."

- "Espero estar a la altura de Boca."

- "No es fácil llegar a un lugar como este, trabajé 25 años y me costó mucho. Estoy en una etapa de mi vida muy diferente, siento que estoy en el cierre de mi carrera, en los últimos años. Es una experiencia que me gustaría pasar."

- "La vara de Boca está muy alta."

- "Boca tiene cielo o infierno."

- "Boca tiene un plantel muy rico."

- "Nunca jugué una #CopaLibertadores, y es una deuda pendiente. Tengo un compromiso para darle a #Boca lo que está buscando."

- "El duelo ya se hizo, hay que mirar para adelante y a partir de mañana hay que empezar a construir la victoria que vendrá."

- "No hay recetas máginas. Boca es una bandera que está por arriba de los nombres propios. La forma va a ser una actitud que no se va a negociar."

- "Dónde está la traición que yo le hice a Huracán."

