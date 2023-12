Mariano Andújar se retiró del fútbol y lo anunció con un emotivo posteo

"Y muchos años después, se termina mi carrera, Pa, habiendo cumplido nuestros sueños... me retiro. Llegar a primera, ¡Salir campeón! Ir a Europa. Representar a mi país. Ir a Mundiales y Copas Americas. Trascender y tener buen nivel durante mucho tiempo. Ser querido y respetado por mis amigos y colegas... es un montón", comenzó en sus redes sociales el guardameta, que también le dedicó unas palabras a cada uno de los clubes por los que pasó en su carrera, como así también a la Selección Argentina.

"No quiero olvidarme de nadie: A Huracán, que me dio la posibilidad de jugar y soñar con llegar a Primera. Los últimos años no fueron los mejores en nuestra relación pero mi cariño y gratitud son eternos", manifestó sobre sus inicios en el Globo. "Estudiantes. ¿Podía cerrar mi carrera mejor? Así tenía que ser y así lo vamos a dejar. Un club donde se reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el don de gente. Donde te saludan y te respetan desde el primero al último. Un club diferente, especial y único", completó con Estudiantes.

image.png

"Gracias a Palermo, que tuvo fe en mí, que era un desconocido. Allí nació Constanza, por lo que los recuerdos sólo pueden ser hermosos. Catania siempre será un lugar especial, hemos hecho historia al tener a toda Italia entretenida y hablando de nosotros, la Catania de los argentinos (¡y no sólo!). Además, Vito nació allí, por lo que todos los sicilianos comprenderán por qué están tan apegados a 'nuestra' tierra. ¡Luego llegué a Nápoles! Dios mío, qué espectáculo, me da escalofríos sólo de pensarlo. Ganamos y tuve el placer de jugar en un equipo gigante. Me hubiera gustado quedarme varios años... gracias siempre", continuó con su mensaje Andújar.

"Llegar a la Selección, representar a mi país, dos Mundiales, tres Copas Américas, muchos viajes y momentos junto a gente que hoy son mis amigos. Y eso es lo más importante", expresó sobre vestir la Albiceleste y luego mencionó a su familia: "¡Gracias a mi mamá! Y a mi papá, que está presente todos mis dias desde donde esté. A mi mujer, que fue la banca y cada día puso todo de ella para que las cosas salgan bien. Mi compañera de toda la vida. Te amo. Gracias de corazón".

Por último, Andújar concluyó con un mensaje final: "Di lo mejor, fui profesional, dedicado y buen compañero. Me retiro feliz. Y final. A escribir nuevos capítulos". Y enseguida comentó su publicación Juan Sebastián Verón, su amigo, ex-compañero y dirigente del Pincha: "¡Grande Marian! Felicitaciones por tu tremenda carrera y seguro vas a seguir escribiendo grandes momentos pero sin los guantes.. Descansar, disfrutar y proyectar... ¡Abrazo Grande! Leyenda Pincha".