Mariano Herrón: "Los muchachos están golpeados, pero querían jugar este partido"

"Los muchachos están golpeados, pero querían jugar este partido. Tuvimos que trabajar mucho en lo grupal y lo individual para superar lo más rápido posible el partido con Fluminense", dijo Herrón tras el 1-1 frente a el Ciclón.

"Sin dudas que pudimos haber ganado, sobre todo en el primer tiempo, cuando contamos con las mejores opciones, pero después nos superó el cansancio# afirmó.

Herrón sostuvo que Boca tiene jugadores capacitados para jugar en este club, porque por algo llegaron a la final a la Libertadores.

"Personalmente sé de la responsabilidad que tengo, pero estoy en el mejor lugar del mundo y no me quejo. Yo vine a dirigir los partidos hasta fin de año y no tengo otro objetivo", concluyó Herrón respecto de este interinato que tiene asegurado hasta el mes próximo.