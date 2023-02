Martín Demichelis mete mano en el equipo para visitar a Tigre

El primer cambio que haría Micho estaría en la línea del fondo: pese a que Andrés Herrera fue de movida el lateral que eligió el DT, sus rendimientos no estuvieron a la altura, por lo que ahora el entrenador podría decantarse por Robert Rojas, quien completó buenos ingresos.

Por otro lado, Demichelis no descarta mover piezas en la mitad de la cancha, y quien aparece con chances de meterse en el equipo es Agustín Palavecino, quien ante Argentinos volvió a sumar minutos tras su lesión ingresando por Enzo Pérez.

En este caso, el ex Platense entraría en lugar de Rodrigo Aliendro y compartiría el medio con el mendocino, en caso de finalmente ganarse el puesto. Con Palavecino, River ganaría un poco más de juego, pero perdería algo de equilibrio, y justamente contra un rival que se hace fuerte desde el medio.

Además, quien de no mediar imprevistos será titular es Miguel Ángel Borja: el delantero salió lesionado contra el Bicho y entrenó diferenciado los primeros días de la semana. Sin embargo, el Colibrí volvió a entrenar a la par y, aunque la molestia no desapareció, no lo privaría de jugar. Así, Salomón Rondón seguirá esperando su momento desde el banco de suplentes.

En síntesis, y aunque seguramente Demichelis lo terminará de definir en la práctica del viernes, el equipo que salte a la cancha podría estar conformado por: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro o Agustín Palavecino; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; y Miguel Borja.

River, cerca de cerrar un nuevo sponsor

El Millonario está próximo a firmar un contrato con Sport Pet, una empresa que a través de su aplicación para celulares y su página web permite relacionar a las mascotas en una membresía con el club. El acuerdo sería hasta finales del 2024 y le aseguraría al club el 75% del valor mensual de la suscripción, algo así como $40.000.000 de regalías garantizadas. De concretarse, los hinchas podrán asociar ¡a sus mascotas!

Sport Pet se suma a DirecTV, quien se sumó a comienzos de año como patrocinador para aparecer en la espalda de la camiseta oficial masculina y femenina, y en la ropa de entrenamiento del plantel masculino de fútbol.