Martín Demichelis: "Nos vamos a levantar"

"Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos 20 minutos. A pesar de que el rival nos superó, hubo desatenciones importantes. Se viene el Superclásico, con nuestra gente. Seguramente les vamos a dedicar un buen partido. Once contra once, le competimos de igual a igual al mejor equipo de Brasil. Nos vamos a acomodar enseguida. Nos vamos a levantar en lo anímico para llevar bien el domingo, no tengo ninguna duda", afirmó el director técnico en conferencia de prensa desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

pVvFf2HRDTsU9kJJ.mp4

Sobre el partido con Fluminense, Demichelis dijo: "Si venía a especular, seguramente perdía, me vi los últimos 10/15 partidos de Fluminense y todos los equipos que vinieron a defenderse, perdieron. Son extremadamente dominantes y Cano está en un estado de gracia".

"Soy entrenador de River. Sí, cinco goles de visitante es muchísimo, pero está claro que los partidos se pierden o se ganan por acciones particulares", remarcó.

Y agregó: "Hicimos un gran primer tiempo contra un equipo que está en estado de gracia. Arrancamos bien el segundo, pero nos hicieron el tercer gol cuando mejor estábamos. Y después con la expulsión de (Leandro) González Pirez se nos hizo más difícil equipararnos con Fluminense".

"Me hago cargo de los cambios, hoy que salieron mal como cuando sale bien", dijo.

Luego, Demichelis sostuvo: "Terminó siendo un resultado abultado, pero 11 contra 11 estuvimos en partido, fuimos mejores que ellos, y cometimos un error en el segundo tiempo que nos costó, porque ellos tienen jerarquía".

El próximo partido de River en el Grupo D de la Libertadores será el jueves 25 de mayo ante Sporting Cristal, en Perú, en un duelo clave para sus aspiraciones a llegar a los octavos de final, aunque deberá dar vuelta la página rápido porque el domingo recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.