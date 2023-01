"Con respeto a todos, River hizo el mejor mercado de pases en esta ventana, con Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón. Cuatro jugadores de muchísima jerarquía que potenciarán nuestras competencias internas. Más que agradecido del esfuerzo de la dirigencia y del plantel a la hora de la integración de los refuerzos", comentó el técnico.

A horas de cumplir su sueño de dirigir en un partido oficial al club de sus amores, Demichelis reveló sus sensaciones: "Estoy tranquilo, no pienso más allá del próximo ejercicio, próximo partido. Arribaremos a Santiago del Estero con las convicciones y ganas incrementadas con respecto al antes de empezar con la gran pretemporada. Estoy extremadamente feliz con estas semanas".

Embed

Micho, que no confirmó el equipo porque no se lo dio a los jugadores, avisó que "Central Córdoba es un equipo que no nos va a regalar nada", confirmó que el club rival le hará un homenaje a Franco Armani y al respecto dijo: "Me parece que es digno de destacar que lo hagan, es el único jugador campeón del mundo que juega en el fútbol argentino y es una bendición que lo tengamos nosotros".

En cuanto a su metodología, expresó: "La idea es muy sencilla. Yo propongo, entrenamos intentando buscar una evolución y después los jugadores deciden en el campo". Y agregó sobre la salida desde el fondo: "Si vienen a presionar con tres o cuatro hay que salir jugando, con cinco hay que tener más cuidado y con seis hay que tirarla larga porque nos jugamos mano a mano arriba"

Además, consultado sobre el déficit defensivo que tuvo en el último tiempo River, respondió: "Uno de mis objetivos es formar un equipo sólido, sin resignar todo el tiempo buscar el arco de enfrente. Creo que si bien nos llegaron en los partidos que jugamos, estamos en esa búsqueda de que el equipo se sienta seguro".

Una de las preguntas de los hinchas es si Miguel Borja y Salomón Rondón pueden llegar a jugar juntos arriba. "No tengo dudas de que pueden jugar juntos. Son dos jugadores de jerarquía y una contextura física muy importante o incluso alguno de ellos con Lucas Beltrán que hizo una gran pretemporada. Tenemos plantel para jugar con extremos o dos centrodelanteros", contó su pensamiento.

Por otro lado, Demichelis, quien no dio el equipo porque no se lo dio a los jugadores y aseguró que "no hay titulares ni suplentes" en el Millonario, deseó: "Ojalá que el impulso de ser los campeones del mundo le dé un salto de calidad (al fútbol argentino) en todos los aspectos. Nos van a ver de todo el mundo, van a querer ver a nuestros chicos".

DEMICHELISSS.jpg

El otro lado de la conferencia y la relación con los periodistas

A unos pocos minutos de su inicio, la conferencia de Martín Demichelis se frenó. El micrófono dejó de funcionar. Le alcanzaron otro y tampoco anduvo. Allí, Micho soltó una sonrisa, tomándose con buena onda la situación.

Y no puso mala cara tampoco cuando instantes después se quedaron con menos luz porque se cortó una fase. Sí, una conferencia accidentada...

Por otro lado, contó que quiere tener una buena relación con los periodistas, "que son formadores de opinión", que les abrirá la puerta a algunos entrenamientos, pero criticó que cuando lo hizo en Miami los periodistas solo hablaron de la lesión de Agustín Palavecino.

"Solo hablaron de eso. Vivimos en una sociedad en la que la desgracia vende. Yo no tengo problema en abrir los entrenamientos, pero tengo que cuidar a mis jugadores", concluyó. Lo cierto es que la lesión de un futbolista es noticia, es de importancia y de interés de los hinchas.