447929-cardona-20racing-20fotobaires.jpg

Marcó dos goles y dio una asistencia en 18 partidos en Racing.

"Es totalmente falso. Estoy enfocado en Racing, nunca he pensado en dejar el club", informó el colombiano en una historia en la que compartió una noticia que decía lo antes mencionado. Y después se repitió y siguió aclarando en un vivo por esa misma red social: "De mi parte nadie se comunicó conmigo para dejar Racing. Nunca he pensado en irme. Vine aquí por un sueño, una ilusión y al equipo le está yendo bien. Somos 25 o 30 jugadores y todos tenemos las mismas chances".

Luego, aseguró Cardona: "No es cierto lo que están diciendo, tengo contrato por tres años con el club y quiero revertir esta situación. Me tocó estar en el banco en un partido importante y mis compañeros hicieron un gran partido. Sé que mi momento llegará. Estoy agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con todos, porque me han apoyado demasiado".

Por último, el cafetero respondió las críticas: "La gente que me ha criticado, tiene su derecho, pero somos humanos. Siempre le echan la culpa al jugador. Dicen que soy indisciplinado y no soy profesional. Me la banco. Los que me conocen saben que me entreno al 100%. Dicen que estoy gordo y nunca están conmigo. Me he aguantado muchas cosas. Siempre voy a respetar a los que comentan, pero es tiempo de escuchar también al jugador. Tengo la cabeza puesta en Racing, en que tengo que entrenar, en que me convoquen para viajar a Rosario. Si no, voy a estar positivo para que el equipo gane. A veces al jugador le toca quedarse callado, pero tenía que aclarar este tema".

También, en las últimas horas, Alfio "Coco" Basile, gloria de Racing, lo liquidó: "A Cardona cada vez lo veo peor, a mí en Boca me gustaba. Mi sensación es que ya no tiene la cabeza en Argentina”.

Cardona llegó a principios de año a La Academia por pedido de Fernando Gago, quien esperaba mucho de él. Sin embargo, el ex Boca nunca se mostró en buena forma y nivel. Hoy está detrás de Gabriel Hauche, Tomás Chancalay, Johan Carbonero y Matías Rojas en la consideración del entrenador. Lleva 18 partidos, dos goles y una asistencia en Racing. Los números también son flojos para él, para toda su calidad. Sin embargo, no se da por vencido. Quiere cambiar su cuento con el club.