"Estoy jugando de volante por derecha y también por izquierda, yo empecé de enganche y me gusta esa posición, pero también me gusta tirarme un poco atrás. Soy un jugador que tiene buen pase, inteligente, pienso antes de hacer las cosas y que me gusta asociarme con mis compañeros y llegar al área", contó hace menos de un año en una entrevista con La Página Millonaria.

"De hecho ahora estoy llegando un poco más al área, que es algo que me pedían los entrenadores, por suerte el otro día pude hacer un gol", agregó en su momento Matías, quien tuvo una chance clara de gol ante Universidad de Chile. En un contraataque, condujo el balón y sacó un remate desde el borde del área que se fue por arriba del travesaño.

En aquella charla, también reveló a qué jugadores tiene de espejo. "Miro mucho a dos jugadores que me gustan mucho, uno es Exequiel Palacios. En él me fijaba mucho, tuve la suerte de que esté cuando yo iba de alcanzapelotas, me gustaba mucho su movimiento de pase, la dinámica que tenía y me gustaba mucho", contó.

"El otro que me gusta y que está afuera es Kevin De Bruyne, del Manchester City, es muy completo y me gusta mucho", agregó Matías, quien admira a Nacho Fernández, con quien puede ser compañero de equipo de subir definitivamente al plantel profesional, y Juan Fernando Quintero.

"Es un genio y muy inteligente para jugar. Tiene todo del padre", aseguró tiempo atrás ni más ni menos que Máximo Gallardo, el abuelo de "Chino", como lo apodan al nuevo futbolista de River de la familia. Es el más parecido al Muñeco: Nahuel es lateral izquierdo y Santino, el que le sigue a Matías, es delantero.