Matías Suárez: "Nos llevamos tres puntos muy importantes"

Lejos de enaltecerse como la figura de la tarde, consideró que el "equipo hizo un gran partido" más allá de que le "tocó convertir" en una jugada "desafortunada que me queda justo y la pude meter".

"El equipo hizo un gran partido, me tocó convertir pero el equipo hizo un gran partido. Nos llevamos tres puntos muy importantes", valoró el cordobés, y añadió: "En el segundo tiempo se vio que lo fuimos a buscar, y creo que lo ganamos bien".

Por otra parte, habló sobre su estado físico luego de las lesiones en la rodilla que lo tuvieron a mal traer y contó: "Voy de a poco, Marce (por Gallardo) me va llevando y gracias a Dios la rodilla está muy bien. Estos minutos que me toque entrar voy tomando confianza. Ya estoy para jugar un poquito más pero cuando me toque jugar, como en este momento, hay que ayudar al equipo".

Por último, agradeció al Muñeco porque "me dio la confianza del primer momento desde que llegué al club y pagársela de esta forma... Ojalá que en cada partido que me toque jugar pueda ayudar al equipo que es lo más importante".