Matías Suárez: "Que te llame Gallardo es muy importante"

El jugador arribó esta mañana a Aeroparque, luego se fue a la clínica Rossi para la revisión médica y esta tarde lo esperan para firmar y empezar con los entrenamientos junto al plantel

Por la mañana temprano, Matías Suárez, llegó a Buenos Aires para sumarse a River y en el Aeroparque dijo: "Llego con mucha humildad y trabajo, es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América. Que te llame Marcelo Gallardo es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no".