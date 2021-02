Mauricio Pellegrino: "Ganar acá era un gran desafío"

"Fue un partido complicado. Argentinos de local es muy fuerte y lo demostró en las últimas temporadas. Suma muchos puntos en este campo y sabíamos que iba a ser así. Ganar acá era un gran desafío", fueron las primeras palabras que soltó el DT tras la victoria.

En la misma sintonía, analizó el desarrollo del juego y admitió que "el rival no nos dejó jugar hoy", razón por la cual destacó al equipo de Gabriel Milito: "Hay que darle el crédito al adversario que hizo un primer tiempo con buen futbol y mucho roce. El fútbol es once contra once y ellos no nos dejaban atacar. Lo intentamos y tuvimos algunas posibilidades, pero ellos hicieron un primer tiempo muy inteligente".

Además, reconoció que "el punto de inflexión fue el gol y las expulsiones", en tanto que aseguró que Vélez " es un equipo que tiene momentos buenos, regulares y con aspectos a mejorar, pero que quiere ir mejorando con el correr de las semanas". Luego fue consultado si tras el resultado obtenido se postula como candidato y al respecto soltó: "Queremos aprender y eso me da ilusión, en nuestro fútbol es todo muy parejo".

Por último, palpitando el duelo ante el equipo de Miguel Ángel Russo del domingo 7 de marzo en el José Amalfitani, Mauricio Pellegrino expresó: "Hace tiempo que no jugamos con un equipo como Boca y es bueno medirse con ellos porque jugar con esos equipos nos puede permitir ver cómo estamos".