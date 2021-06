Mauro Cetto: "La semana que viene se conocerá el nuevo DT"

"La semana que viene se conocerá el nuevo director técnico, esa es la idea, ya que la otra comienza la pretemporada y queremos que el entrenador que asuma tenga tiempo para acomodarse", puntualizó el ex jugador de 39 años en "Puro Fútbol", FM Late 93.1.

"Estamos analizando todo lo que hay en el mercado, y en función de eso tomaremos una decisión a principios de semana", confirmó el ex defensor, integrante del equipo azulgrana campeón de la Copa Libertadores de América 2014.

El ex futbolista destacó que "considerando el presupuesto, uno tiene que tener en claro qué es lo que busca con el entrenador, en cuanto al juego, el manejo del grupo y la identidad para el plantel y para el club. Eso es lo que estamos analizando en este momento para encontrar el perfil justo que reúna todas estas condiciones".

Hasta el momento, además de la intención que le manifestó Leandro Romagnoli a la dirigencia de continuar como entrenador, suenan los nombres de Pablo Lavallén, Néstor Gorosito, Lucas Pusineri, Gustavo Costas y Paolo Montero.

En cuanto a las posibilidades de que Romagnoli permanezca en el puesto, el ex zaguero de Nantes y Toulouse de Francia no lo descartó: "entre las posibilidades que existen, él es una de ellas".

Sobre sus funciones en el club, Cetto dijo que "quiero que mi manera de trabajar se asemeje lo mayor posible a Europa. No se puede trabajar cuando cada técnico que llega pide los jugadores que le gustan y después, si el DT se va, el club se queda con esos jugadores".

"Hay que consensuar y, en ese consenso, el entrenador tiene que decir los puestos donde necesita jugadores y proponerlos también, pero la dirección deportiva y el club también debe hacer lo mismo", puntualizó el manager.

Cetto confirmó que "la idea es que también me encargue del fútbol juvenil de San Lorenzo. En un tema al que me quiero abocar de lleno cuando pase el armado del plantel, pero es un área de la que me voy a ocupar".

Por último, manifestó que tiene la "confianza y la esperanza" de liderar una etapa de éxitos, con el fin de "devolverle al club el protagonismo" que le corresponde por su importancia "e intentar pelear de vuelta por cosas importantes".