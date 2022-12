Maximiliano Moralez fue presentado como refuerzo de Racing

De reciente llegada desde el New York City FC de la Liga de los Estados Unidos, Moralez presenció una conferencia de prensa junto al mánager del club, Rubén Capria, luego de firmar un contrato por dos años, y manifestó que "Es algo único poder volver a jugar en Racing".

"Tengo muchas ganas de colaborar desde mi lugar. Me adaptaré a lo que el entrenador disponga en beneficio del equipo. A eso vine: para tratar de sumar" , continuó el experimentado futbolista en el acto llevado adelante en el predio 'Tita Mattiussi' de Avellaneda.

️"Elegí el 27 porque es un número que me identifica mucho y además, porque es con el que debuté acá en el club" ️

"Racing va por buen camino y no sólo por lo que ha conseguido a lo largo de los últimos años. Así que creo que desde mi lugar puedo sumar para que el equipo intente seguir por la misma senda", indicó 'Frasquito'.

Por otra parte, reflexionó: "Siempre sonaba mi nombre, incluso las veces que no me llamaban, entiendo que el club y yo teníamos tiempos diferentes. No vale la pena mirar el pasado. Tomé la decisión de venir y los dirigentes de traerme, así que estoy agradecido. El número 27 lo elegí yo porque debuté con ese y quería usarlo", contó.

Moralez es la segunda incorporación del equipo conducido por Gago, tras la llegada del defensor chileno Oscar Opazo, quien realizó el martes por la mañana su primer entrenamiento con el plantel y luego firmó el contrato que lo unirá al club durante dos años.

Racing afrontará el próximo semestre la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, la Copa Argentina, el torneo local y la Copa Libertadores de América, el máximo objetivo de la institución de Avellaneda.

En cuanto a otro tema, el delantero Enzo Copetti está cerca de dejar el equipo para continuar su camino en Charlotte FC de los Estados Unidos, según adelanta la prensa norteamericana.

A su vez, un nombre que comenzó a sonar en las últimas horas es el de Augusto Solari, actualmente sin lugar en Celta de Vigo de España, y con un paso exitoso por Racing.

El volante por derecha fue una de las figuras en el equipo de 2019, que consiguió el torneo local, pero a mediados de 2020 rescindió su contrato y se marchó al club español.