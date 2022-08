Máximo Gallardo, sobre el hijo del Muñeco: "Matías se parece a Marcelo como jugador"

8-ZcIEvPS_1256x620__2.webp

"Es un chico bárbaro, tiene unas condiciones geniales y lo está demostrando en la Reserva. Todavía tiene mucho para aprender pero me pone muy feliz verlo crecer. Por suerte puedo verlo jugar y lo disfruto mucho: los sábados son para él, sí o sí...", contó Máximo, quien luego agregó: "No me pierdo ningún partido suyo. Todos los sábados que juega estoy ahí, al pie del cañón en el River Camp, como Marcelo que también lo va a ver siempre. Incluso a veces voy de visitante cuando juega dentro de Buenos Aires y yo no estoy de viaje".

Luego, el abuelo del 10 de la Reserva de River comentó: "Sobre todo lo que le veo a Matías es mucho sacrificio, se nota que le gusta lo que hace... No piensa en su apellido, sino que trabaja a la par del resto. Es uno más". Matías, quien hace un par de años era alcanzapelotas de la Primera, creció mucho futbolísticamente y físicamente en el último año. Además le agregó más intensidad a las cualidades técnicas natas.

"Matías es un chico muy bueno, muy humilde y centrado. Y si bien es el jugador más chico del plantel de Reserva, todos sus compañeros lo quieren mucho... Me pone muy contento verlo disfrutar", dijo Máximo, quien también expresó en esta entrevista con el Diario Olé sobre un posible debut de Matías en Primera: "No me quiero meter en esos temas porque primero él tiene que seguir aprendiendo. Lo importante es que siga disfrutando de jugar al fútbol y que haga su propio camino. Condiciones tiene, eso no hay dudas..."

Por otro lado, Matías, quien es apodado "Chino" y el domingo metió su primer gol en la Reserva del club ante Sarmiento de Junín, ya ha comentado alguna vez: “Siempre hablo con mi papá y me da consejos, me apoya y está presente, como toda mi familia. Eso me hace bien para seguir adelante”. ¿Llegará a Primera como su padre y su hermano Nahuel? Por ahora, es una promesa interesante en las Inferiores de River.