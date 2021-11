Messi ganó el Balón de Oro por séptima vez

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del futbol”, declaró Messi en la ceremonia realizada en la capital de Francia.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”, concluyó Messi tras recibir el su séptimo Balón de Oro.

El astro argentino se impuso sobre el polaco Robert Lewandowski, a quien le auguró una brillante carrera y expresó que es merecedor del premio tanto como él.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue Pedri, el jugador de 18 años ya titular en la selección española y en el Barcelona, se quedó con el premio Kopa al mejor futbolista sub 21 del planeta. “Quiero agradecer al Barcelona, jugadores, entrenadores y capitanes que he tenido. Leo (Messi) gracias por todo lo que me ayudaste”, declaró el joven en el escenario.

Lewandowski fue elegido como el mejor goleador de la temporada, premio inédito que se estrenó en la actual edición. El futbolista del Bayer Múnich acumuló 65 tantos en 2020 y lleva 58 en 2021, más que cualquier otro en Europa.

Por otra parte, quien se quedó con el Balón de Oro femenino fue la española Alexia Putellas. La jugadora de 27 años fue la gran estrella del Barcelona campeón de la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina, en una campaña histórica para el club catalán.

Con respecto al premio Lev Yashin, con el que se reconoce al mejor arquero de la temporada, el ganador fue Gianluigi Donnarumma. El italiano había sido elegido como el mejor futbolista de la Eurocopa y además en la lista del Balón de Oro quedó décimo.