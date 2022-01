Messi se entrenó a la par de sus compañeros del PSG

PSG subió un video en sus redes sociales con los movimientos de Messi en el entrenamiento en donde realizó trabajos con pelota, acompañado de su amigo Ángel Di María, bajo las bajas temperaturas de la capital francesa.

Messi se contagió de Covid-19 a fin de año en Rosario, su ciudad natal, y demoró su regreso a Paris para los primeros ejercicios del año en el equipo que dirige Mauricio Pochettino.

El capitán del seleccionado argentino se perdió tres partidos en ese lapso: la goleada 4-0 ante Vannes por la Copa de Francia; el empate 1-1 ante Lyon y el triunfo 2-0 ante Brest, ambos por la liga francesa.

En principio, Messi no sería citado para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia para el 27 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

El equipo nacional ya consiguió la clasificación para el Mundial Qatar 2022 y teniendo en cuenta los inconvenientes físicos que sufrió en el inicio del año, no sería de la partida.

Por otra parte, el defensor brasileño Dani Alves aseguró que sería "muy bonito" que el crack rosarino Lionel Messi finalice su carrera en Barcelona, de España.

"Alguna vez nos lo hemos dicho, ¿dónde estarás mejor que aquí? Yo creo que sería muy bonito que él también acabara su carrera aquí. Acabar aquí podría ser un gran regalo para él y que el club se encargara de eso", manifestó Alves en declaraciones al programa "Tot Costa" de Catalunya Ràdio.

Dani Alves compartió plantel con Messi entre las temporadas 2008/2009 y 2015/2016 y vivió una época dorada para el club catalán bajo las órdenes de Josep Guardiola primero y Luis Enrique después como entrenadores.

"No es solo el mejor jugador del club sino de la historia y es extraño estar aquí y no tenerlo. Pero muchas veces las cosas no suceden como soñamos", dijo Alves.