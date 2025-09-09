Argentina perdió con Ecuador pero terminó en lo más alto de las Eliminatorias

Ecuador tuvo un gran arranque y pudo ponerse en ventaja en los primeros minutos si no fuera por el Dibu Martínez. El 1 apareció ante Valencia (a los seis minutos) y Angulo (a los trece) con grandes reflejos para ahogar el grito local. Sin embargo, Otamendi tuvo que bajar a Valencia que se iba frente a frente al Dibu y vio la roja y minutos después el delantero abrió de penal el marcador en tiempo de descuento de la primera etapa ante una falta de Tagliafico.

Argentina no pudo pisar fuerte en el primer tiempo por la marca intensa de Ecuador y ante la expulsión de Otamendi se limitó a defender e intentar contraatacar, algo que apenas pudo sin llevar peligro al arco rival. Ecuador se quedó con 10 también en los primeros minutos del complemento (Caicedo vio la roja) y Argentina pudo volver al partido.

Embed

De todas maneras, a la Scaloneta le siguió costando el partido en Guayaquil, ante un equipo que impulsado por el resultado y su gente tuvo un gran intensidad y voracidad ofensiva que sostuvo durante todo el encuentro. Fue derrota por 1 a 0 para Argentina en un partido difícil por dónde se lo mire.

De todas maneras, los dirigidos por Lionel Scaloni arrasaron en las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste terminó primero en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas, llevándole ¡nueve unidades al escolta Ecuador! Logró su boleto para defender la corona de Qatar 2022 y, además, terminó con holdura el primer puesto en las Eliminatorias.

Ahora, el combinado nacional tendrá una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India. Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España, en una sede aún por definir.