Wanda Nara fue a ver a la Selección con Martín Migueles, su supuesto nuevo novio

La conductora de MasterChef Celebrity fue al estadio de River Plate con sus cinco hijos, su papá Andrés, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero también se la pudo ver acompañada por un hombre, señalado como su nuevo novio.

Según contaron en Intrusos, la persona que fue con Wanda al Monumental es un amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que está preso. Se trata de Martín Migueles, un hombre que vive en el mismo barrio cerrado de Nordelta al que se está mudando ella.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES: SALIDA FAMILIAR A LA CANCHA

Wanda compartió varias imágenes de su salida familiar a la cancha en diversos posteos, pero evitó mostrar a su nuevo “amigo” en las redes sociales.

Días atrás, cuando la vincularon con Martín, la conductora de MasterChef Celebrity dijo que no son pareja: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

“Tenemos imágenes exclusivas de Wanda Nara, anoche viendo el partido de la Argentina, con ese 3 a 0 divino, con este hombre, amigo de Elías Piccirillo, toda gente mal habida. Toda gente rara. Nunca un bibliotecario. A mí me llama la atención. Son todos garcas de Nordelta. ¿Cómo se llama este?”, dijo Rodrigo Lussich, picantísimo.

“Migueles tiene que ir a declarar en la causa de Piccirillo como testigo… Llegaron a la San Martín baja y sus asientos estaban ocupados, estuvieron un tiempo parados hasta que consiguieron ubicación”, contaron en Intrusos.