Di María: Messi jugará el Mundial, contrato de por vida a Scaloni y el sueño con Central

"Si el final es siendo campeón con Central sería una película perfecta (su carrera). Tengo un año de contrato, intentaré este año y si no le meteremos uno más e iremos viendo como va la cosa", expresó Di María en diálogo con TyC Sports sobre la escena como futbolista que anhela después de haberlo ganado todo.

Por otro lado, Fideo llenó de elogios a Lionel Scaloni: “Tendríamos que hacerle un contrato de por vida. Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, los jugadores que va sacando... Como Thiago Almada de la MLS... Hoy es titular, la rompe en cada partido... No es sólo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo”.

“Es alguien al que quiero mucho. Se lo merece. Hizo todo para que hoy la Selección esté donde esté. Se merece seguir muchísimos años más”, agregó Di María, quien aseguró que no extraña la Selección Argentina. “Sentí que era el momento. Yo dije que estos chicos están preparados para seguir solos".

Embed

"Viene una generación nueva como Nico Paz, Garnacho, Mastantuono, Thiaguito (Almada)... Escuchaba que necesitaba que tengan rodaje para llegar al Mundial de la mejor manera. Mi punto de vista fue la Copa América, se termina, los chicos ya están adaptados, chicos que van adaptando a los demás... Para mí me da una felicidad enorme. Es un privilegio ver a esta Selección”, expresó Di María.

Por otro lado, aseguró que Messi jugará el Mundial 2026: “Lo vi (el partido con Venezuela). Como ya lo dije,Leo no se retiró, le queda todavía. Será la última Eliminatoria, pero le queda el Mundial y seguro tendrá algún que otro partido después. Por eso no fui. Hablé con él, le mandé mensaje. No es una despedida. Después viene el Mundial, amistosos... A Leo todavía le queda. Estoy feliz de que le quede. Para mí es el mejor de la historia, no creo que haya otro que pueda superar todo lo que él ganó. Es un privilegio que sea argentino. Feliz de haber compartido con él”.

¿Messi en el fútbol argentino? “Es difícil poder decirle que venga, intentar convencerlo. Es una decisión muy personal. Son muchas cosas que llevan a uno a tomar una decisión así. Es el mejor de la historia y es difícil tomar una decisión de esa magnitud. Pero obvio que, si me pregunta, le voy a decir que sí. Poder jugar en el fútbol argentino, vivir en tu ciudad, es algo muy lindo. Uno le va a tirar la mejor siempre”.

Incluso, remarcó que la rivalidad de clubes no sería un obstáculo: “Ya pasa los colores. Es lo mismo que haya vuelto Lea (Paredes) a Boca, saber que tenés un competidor fuerte del otro lado... Me pone feliz que vengan al fútbol argentino. Yo quería cuando Germán (Pezzella), Montiel y Acuña vinieron. Ahora, lo terminé logrando. Poder venir al final de la carrera a competir a un alto nivel... Es difícil estar acá y hacer una diferencia. Obvio que me encantaría que cualquier campeón del mundo o jugador importante de la selección argentina esté acá”.